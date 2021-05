Moundir balance tout, ses confidences troublantes sur son médecin qui aurait pu prédire sa mort…

Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on apprenne de nouvelles révélations fracassantes en ce qui concerne Moundir, le candidat mythique de Koh Lanta. Si ce dernier a pu participer à l’aventure de TF1 il y a maintenant plusieurs décennies, il se trouve que le candidat aura réussi à marquer les esprits en quelques épisodes seulement. En effet, tout le monde se souvient encore de ses apparitions à l’antenne où il ne se privait pas pour dire haut et fort tout ce qu’il pensait.

En seulement quelques semaines, il se trouve que le candidat avait pu réussir à montrer toute sa force devant les candidats, mais également son mental qui était très fort. Bien que le guerrier n’ait malheureusement pas réussi à gagner l’émission Koh Lanta, il se trouve que l’on a pu le voir à plusieurs reprises tenter sa chance dans bien d’autres émissions, notamment pour pouvoir trouver l’amour.

Moundir ne cesse de faire parler de lui après toutes ces années dans Koh Lanta

Preuve que le candidat n’a toujours pas été oublié depuis toutes ces années, même si on ne peut plus le voir dans Koh Lanta désormais, il se trouve que le candidat Moundir ne cesse de faire parler de lui, et d’avoir une audience sur les réseaux sociaux qui ne cesse de grimper en flèche. Pour preuve, on a pu voir qu’il avait récemment été contacté par bon nombre de producteurs pour pouvoir lui proposer de nombreux projets.

Certains parlent actuellement d’un projet qui devrait arriver par ailleurs cet été à la télévision. On a même pu voir un autre candidat de Koh Lanta, Dylan, prendre la parole à ce sujet. Alors que ce dernier est en brouille avec Moundir, il a tout simplement appelé au boycott de la prochaine émission de l’aventurier. De quoi ne pas le rassurer, même si on se doute bien que Moundir a plus d’une corde à son arc. En effet, on a pu le voir contre toute attente faire une très grosse annonce ces derniers jours, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle est plutôt très surprenante en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus.

En effet, c’est avec son premier livre que l’on a pu le voir faire une grosse annonce récemment, où tous ses plus grands fans vont pouvoir en effet en savoir plus sur son histoire assez bouleversante, où il a pu suivre le modèle de son père notamment. Mais ces derniers jours, si on parle surtout de Moundir dans les médias, c’est surtout pour son intervention sur l’émission 50Min Inside.

Moundir raconte son calvaire et le message du médecin qui était assez alarmant

C’est donc devant les caméras de TF1 que l’ancien candidat de Koh Lanta a décidé de tout balancer contre toute attente. Alors qu’il n’a cessé de parler de sa difficulté à lutter contre le coronavirus sur les réseaux sociaux, il a en effet pu faire de nouvelles déclarations dans l’émission mythique 50Min Inside.

Le candidat a raconté que son médecin lui a annoncé qu’il ne pouvait respirer plus qu’à 20% lors de sa maladie, des mots choquants qui font vraiment froid dans le dos…