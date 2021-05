Moundir complètement anéanti, cette autre maladie qui a pu le faire souffrir violemment par le passé…

Si Moundir a pu se remettre très doucement de la crise sanitaire liée au coronavirus, il se trouve que l’ancien candidat mythique de Koh Lanta a pu également vivre des périodes assez terribles dans sa vie, comme on a pu le découvrir récemment suite à ses dernières déclarations. En effet, cela faisait plusieurs semaines que l’on avait pu découvrir que le candidat de Koh Lanta avait pu vivre un très gros calvaire, et il n’avait pas hésité à en parler sur les réseaux avec une documentation claire et très détaillée de son quotidien assez difficile que personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer.

Par la suite, il se trouve même que l’on a même pu voir de nombreux internautes prendre la parole pour pouvoir critiquer assez violemment Moundir. Ce dernier n’avait pas du tout apprécié les différentes attaques qui disaient ouvertement que le candidat de Koh Lanta en faisait beaucoup trop. Du côté de la famille Koh Lanta, on a en effet pu constater que Moundir ne recevait que très peu de soutien de la part des autres candidats, ce qui a pu être assez regrettable comme certains fans du candidat ont pu le signaler très ouvertement sur les réseaux sociaux.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car il se trouve qu’en voulant être très soucieux de communiquer sur la vérité, Moundir a alors pu décider de diffuser des photos vraiment choquantes de son quotidien en tant que malade du coronavirus. Ces images, qui sont encore visibles sur les réseaux sociaux, font vraiment froid dans le dos…

Moundir se confie sur une autre épreuve qu’il a vécu par le passé…

On peut clairement dire à ce jour que Moundir est un véritable miraculé et que l’on n’aurait pas imaginé que ce dernier soit encore là aujourd’hui si on savait ce qu’il a pu vivre. En effet, si certains internautes ont pu se moquer de lui de façon très ouverte et même assez maladroite, il se trouve que dans la réalité Moundir a pu vivre des épreuves bien plus terribles que ce que l’on pourrait croire.

Dans le premier livre qu’il a pu sortir, où il parle notamment de l’éducation qu’il a pu recevoir avec son père, Moundir se confie comme on a rarement pu l’entendre. Et avec des anecdotes complètement dingues, il se trouve que Moundir aurait très bien pu ne jamais pouvoir participer à l’émission Koh Lanta par la suite. En effet, c’est contre toute attente que l’on a découvert que par le passé, Moundir s’était fait renverser par un scooter. Les conséquences avaient alors été assez violentes pour le candidat mythique de Koh Lanta…

Moundir renversé par un véhicule, il se remet difficilement de ses douleurs

C’est après une opération très lourde que Moundir a pu se remettre sur pied ! En effet, alors qu’il a été opéré pour une fracture du tibia, le candidat de Koh Lanta s’est confié et il a pu dire qu’il a mis une année entière à s’en remettre complètement.

Cela n’annonce clairement rien de bon pour Moundir, alors que celui-ci a pu se confier dernièrement de dire qu’il avait encore quelques effets du coronavirus : personne ne saurait en mesure de dire si ces derniers vont continuer ou non par la suite !