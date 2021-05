Moundir se confie sur sa maladie après avoir été contaminé, la « douleur » revient et c’est insurmontable

On a pu entendre de nombreuses personnalités françaises et internationales prendre la parole au sujet de leur contamination au coronavirus, mais jusqu’à l’heure d’aujourd’hui, personne n’avait fait autant de bruit que Moundir à ce sujet. En effet, l’ancien candidat de l’émission mythique Koh Lanta ne cesse de faire parler de lui depuis que l’on a pu apprendre qu’il avait été testé positif à la COVID19.

Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu pour Moundir, et il semblerait même que certains de ses plus grands fans n’aient pas du tout apprécié de voir le candidat mythique parler de son expérience. Par le passé, on se souvient notamment de ses prises de paroles où il n’hésitait pas à pousser de très gros coups de gueule à l’antenne de TF1 ou bien sur les réseaux sociaux.

Mais personne n’aurait pu imaginer que Moundir fasse autant parler de lui sur cette maladie terrible qui a pu toucher des millions de personnes dans le monde. Avec la crise sanitaire qui semble bientôt arriver à sa fin, le candidat est malheureusement tombé malade au pire moment de l’épidémie mondiale !

Moundir dans la tourmente : les internautes l’accusent d’en faire beaucoup trop !

Si on savait que Moundir n’hésitait pas à dire haut et fort ce qu’il pense au quotidien, on a du mal à croire que le candidat peut faire parler de lui de la sorte, en ce qui concerne la maladie. En effet, il n’est pas habitué à se plaindre sur sa santé, et dès les premiers jours de la maladie, on a pourtant pu voir un Moundir complètement transformé par le coronavirus.

Pour preuve, les nombreuses photos que le candidat a pu diffuser sur les réseaux sociaux font vraiment froid dans le dos. Il n’est pas rare d’ailleurs de voir Moundir dans des situations complètement folles récemment : il a posté une photo où il est tout simplement méconnaissable, accusant certains internautes de « complotistes » pour celles et ceux qui ne croient pas en sa maladie.

Plus tôt, on avait déjà pu voir une autre photo vraiment traumatisante du bras de Moundir qui était tout simplement méconnaissable. Les internautes s’était pris d’émotion pour le candidat à l’époque, mais par la suite ils ont décidé d’accuser le candidat de Koh Lanta d’en faire beaucoup trop. Plus récemment, il se trouve que Moundir a pu se sentir un peu mieux, mais alors que l’on pensait que cette horrible histoire derrière lui, il se pourrait bien que le coronavirus le rattrape dans une histoire assez sordide…

Moundir parle à nouveau du coronavirus, il souffre encore avec des douleurs qui reviennent

C’est cette fois-ci dans le magazine média Télé Loisirs que Moundir a pu décider de s’exprimer sur le véritable calvaire qu’il a eu l’occasion de vivre. En effet, il a ouvertement dit que les douleurs liées au coronavirus revenaient parfois.

Alors que le candidat a vécu des semaines vraiment terribles, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, il se pourrait bien que Moundir ne soit pas encore totalement sorti d’affaire ! A l’heure où il devrait faire la promotion de son nouveau livre, cela pourrait malheureusement perturber l’agenda qu’il avait prévu pour les semaines et les mois à venir…