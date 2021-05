Moundir fait une nouvelle déclaration choquante sur son état de santé, les dégâts pourraient être irréversibles

En ce moment, il ne se passe plus une seule journée ou une seule semaine sans que l’on entende parler de Moundir avec des déclarations qui sont pour le moins assez choquantes, c’est le mois que l’on puisse dire. En effet, Moundir est un ancien candidat de Koh Lanta qui est vraiment très reconnu pour pouvoir prendre la parole assez facilement sur des sujets aussi divers que variés, même si parfois ils peuvent être assez controversés. On a pu le voir encore récemment avec une déclaration qui fait froid dans le dos en ce qui le concerne.

Personne n’aurait pu imaginer que le candidat mythique allait pouvoir répondre à ses détracteurs de la sorte sur les réseaux sociaux, et les images que l’on peut voir maintenant depuis plusieurs semaines font vraiment froid dans le dos. Avec en effet des prises de parole très directes et même assez musclées, on peut dire que Moundir n’hésite pas à se faire quelques ennemis à chacune de ses déclarations.

Pour preuve, on peut voir qu’il s’est attiré les foudres d’un autre ancien candidat de Koh Lanta qui a pu lui faire de graves menaces récemment. Les conséquences pourraient d’ailleurs être vraiment terribles pour la carrière professionnelle et la vie personnelle de Moundir, l’ancien candidat mythique que l’on a pu voir dans les toutes premières saisons de Koh Lanta. Heureusement, il en faut beaucoup plus pour pouvoir l’impressionner, et il a pu le montrer une nouvelle fois…

Moundir menacé par cet ancien candidat de Koh Lanta, il veut le « boycotter » pour nuire à ses projets

On peut dire que Moundir n’a vraiment pas froid aux yeux, il est prêt à tout quand il s’agit de défendre ses convictions, et il a pu le prouver une nouvelle fois comme on a pu le découvrir en exclusivité sur les réseaux sociaux. En effet, avec une discorde assez incroyable entre lui et un ancien candidat de Koh Lanta en la personne de Dylan, ce dernier n’a pas tardé à répondre aux accusations de Moundir, c’est le moins que l’on puisse dire.

Il a en effet pu prendre la parole ces derniers jours pour pouvoir encourager les internautes à boycotter la prochaine émission de Moundir, afin de nuire à ses projets professionnels. Heureusement, il en faut un peu plus pour pouvoir impressionner Moundir qui a pu prendre la parole entretemps avec des déclarations assez incroyables.

En plus de sortir un livre coup de poing sur sa vie personnelle, notamment avec le modèle de son père, il se trouve que Moundir a pu également en profiter pour vivement se concentrer sur sa communication autour du coronavirus.

Moundir, « j’en ch** » : des déclarations choquantes sur sa réeducation après le COVID19

Alors que le candidat de Koh Lanta vient tout juste de se rétablir, il a pu prendre la parole une nouvelle fois en ce qui concerne la crise sanitaire liée au coronavirus. En effet, c’est sur le plateau de C à vous, quelques temps après son interview pour 50Min Inside aux côtés de Nikos Aliagas, que Moundir a pris la parole.

Dans son interview, il se confie sur des cours de vélos d’appartements difficiles, mais également sur sa lutte quotidienne, où il affirme haut et fort que l’entraînement est difficile mais que chaque jour, il sera prêt à l’affronter !