Moundir : gros coup de gueule de l’ex-aventurier de Koh Lanta, il révèle une arnaque Instagram !

Il ne se passe pas une seule semaine sans que Moundir, l’ancien candidat mythique de Koh Lanta, ne fasse l’actualité.

On a en effet pu le découvrir une nouvelle fois sur les réseaux sociaux, avec une déclaration qui fait vraiment froid dans le dos.

Ces dernières semaines auront été vraiment très éprouvantes pour le candidat de Koh Lanta, et celui-ci n’a pas hésité une seule seconde à diffuser des images terrifiantes et même difficiles à regarder.

Afin de témoigner devant tout le monde de la crise sanitaire du coronavirus, ce sont des messages d’espoir que diffuse chaque jour Moundir sur les réseaux sociaux. Mais surtout, comme vous allez pouvoir le constater, c’est aussi pour lui une façon d’informer la population, et notamment les complotistes, de la véracité du danger.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Moundir (@moundirofficiel)

Moundir au plus mal : sa situation ne cesse de se dégrader depuis plusieurs jours

Alors que Moundir avait été admis à l’hôpital pour être guéri du COVID19, depuis quelques jours maintenant, la situation n’a pas arrêté de se dégrader, et aujourd’hui les plus grands fans de Moundir sont plus que jamais inquiets pour le candidat. En effet, celui-ci n’a pas cessé de se battre, et on a même pu voir sa compagne prendre la parole sur les réseaux sociaux pour donner des nouvelles de son mari Moundir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Moundir (@moundirofficiel)

Mais à l’heure où certains fans de Koh Lanta ont souhaité complètement abandonner Moundir, en l’accusant même pour certains de jouer la comédie, l’aventurier ne cesse de se battre et de témoigner chaque jour des difficultés qu’il a à vivre chaque jour. Avec des poumons qui ont été touchés à 80%, Moundir s’est dit prêt à accepter sa mort face au coronavirus.

Toutefois, cela était sans compter sur sa capacité à reprendre des forces, et il se pourrait bien que Moundir soit bientôt de retour pour s’occuper de certaines affaires et faire parler de lui contre toutes celles et ceux qui ne croyaient pas en sa maladie…

Moundir complètement dingue face à cette situation, « c’est bientôt la fin »

C’est un nouveau coup de théâtre dans cette affaire incroyable où l’on peut voir Moundir, l’ancien candidat de Koh Lanta, faire des déclarations qui sont toujours plus choquantes les unes que les autres. En effet, Moundir n’a pas froid aux yeux, et il ose dénoncer haut et fort les injustices qu’il peut être amené à constater.

Ainsi, ces derniers jours, il a pu prendre connaissance d’une arnaque qui aurait lieu en ce moment même, et qui pourrait même toucher des étudiants. Il semblerait en effet que certains influenceurs, que Moundir appelle les « influvoleurs », essaient de gagner de l’argent en faisant croire qu’ils reverseront de grosses sommes pour aider les personnes malades du coronavirus.

Donc Maéva tu as le culots de dire « y’en a ils font les riches ici » alors que tu prends des mirroirs à 6000 balles normal gratos et en plus tu l’insultes ? Merci Moundir #maevaghennam pic.twitter.com/zCpSJbb2pq — Лаура 🇷🇺🇮🇹 (@ivanovaa77) April 29, 2021

Mais comme l’a dénoncé Moundir dans son message, il compte bien « s’occuper » de cette histoire qui semble être une très grosse arnaque. Bien que pour le moment, personne ne soit sûr et certain de la véracité de cette arnaque qui n’est pour l’instant basée que sur un seul et unique témoignage, cela pourrait faire beaucoup de bruit. On sait en effet que Moundir est très fort pour faire parler de lui et de ces actions et qu’il n’hésitera pas à employer les grands moyens !