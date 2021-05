Moundir (Koh Lanta) : il ne suit pas l’avis de son médecin et se met en grave danger !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne de nouvelles informations assez incroyables en ce qui concerne Moundir, le candidat mythique de Koh Lanta. Si par le passé, on a pu le voir en pleine forme dans de nombreuses émissions de téléréalité, il se trouve que ces toutes dernières semaines auront vraiment été éprouvantes pour lui.

En effet, victime du coronavirus, Moundir n’a pas hésité une seule seconde à documenter tout le calvaire qu’il a pu vivre ces dernières semaines. On se souvient notamment des premiers messages diffusés par sa compagne, et ceux-ci faisaient vraiment froid dans le dos. Moundir étant assez connu pour être assez valeureux dans Koh lanta, tout le monde a été très surpris de voir qu’il avait pu vivre la COVID19 avec la plus grande des difficultés.

Moundir pousse un coup de gueule après avoir été victime du coronavirus

On peut dire que Moundir a vécu des jours éprouvants dernièrement, et cela se confirme avec les commentaires que l’on a pu avoir l’occasion de lire sur les réseaux sociaux. Il se trouve en effet que certains commentaires n’ont pas du tout été tendres avec Moundir, l’ancien candidat de Koh Lanta. Ce dernier a vécu une épreuve terrible après sa contamination au coronavirus, et certains semblent vraiment s’en amuser.

Alors que pendant les premiers jours de sa maladie, on pouvait lire beaucoup de compassion dans les différents commentaires de son compte sur Instagram, l’ambiance est devenue beaucoup moins amicale par la suite. En effet, certains internautes ne se sont pas privés pour critiquer assez violemment Moundir, l’ancien candidat de Koh Lanta. Personne ne s’attendait à ce que ce dernier soit aussi clashé par sa propre communauté !

Moundir diffuse des photos choquantes de son état sur Instagram

Complètement anéanti, Moundir n’avait clairement pas hésité à utiliser le terme de « complotistes » pour dénoncer toutes celles et ceux qui ne croyaient pas en cette maladie qui a touché des millions de personnes dans le monde. Malheureusement, l’histoire ne s’arrête pas là, car le candidat a pu diffuser des images choquantes de son état, et ces dernières seraient vraiment très difficiles à contester. Alors qu’il s’apprête à sortir un livre avec comme modèle son père et son influence sur sa vie, Moundir a également pu prendre la parole sur un tout autre sujet.

En effet, il n’est pas rare de voir Moundir être très franc et direct avec sa communauté, mais cette fois-ci, il semblerait que ce soit un professionnel de santé qui lui aurait donné un conseil très clair. Toutefois, l’ancien candidat de Koh Lanta ne semble pas l’avoir suivi avec grand regret…

Moundir se confie sur cette erreur qu’il a commise et ce conseil qu’il aurait dû suivre

Alors que Moundir se remet doucement de la maladie, celui-ci n’a malheureusement pas suivi les recommandations de son médecin. En effet, on a appris que Moundir avait voulu se remettre au vélo, mais son médecin lui a imposé de ne pas dépenser les trente minutes.

Mais comme on le sait, Moundir est avant tout un homme de challenge, et il n’a pas pu s’empêcher d’aller un peu plus loin. Conscient de l’importance de cet avertissement, il n’a pas hésité à s’excuser publiquement auprès de son docteur sur les réseaux sociaux.