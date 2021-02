Moundir (Koh Lanta) : incroyable, il devient papa pour la troisième fois déjà et partage en exclusivité des images sur les réseaux sociaux !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que même après toutes ces années, le candidat de Koh Lanta Moundir a encore de quoi faire parler de lui et il l’a encore bien prouvé une fois de plus. Il faut dire que ce dernier n’a jamais hésité à montrer et à dire haut et fort ce qu’il pense, et c’est d’ailleurs ce qui a pu faire par le passé son succès dans l’émission présentée par Denis Brogniart.

Tout le monde se souvient encore aujourd’hui de ses phrases choquantes, et même les plus jeunes téléspectateurs qui n’ont pas eu l’occasion de connaître ce candidat mythique de l’émission de télé-réalité ont forcément entendu parler de lui. Mais cette fois-ci, il semblerait que Moundir ait encore une fois décidé d’aller encore plus loin, et personne ne s’attendait à cela.

En effet, Moundir se caractérise surtout par sa grande indépendance et on ne pensait pas qu’il allait un jour pouvoir avoir la chance de franchir cette étape aussi importante pour de nombreux hommes dans le monde !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Moundir (@moundirofficiel)

Moundir (Koh Lanta) : il fait une annonce incroyable et personne ne s’attendait à cela de sa part !

L’ancien candidat de Koh Lanta n’a donc pas fini de faire parler de lui en faisant une très grosse annonce récemment sur les réseaux sociaux : alors que certains candidats de Koh Lanta sont au plus mal, Moundir en profite quant à lui pour pouvoir montrer à tout le monde qu’il est enfin devenu papa pour la troisième fois !

On peut dire que c’est une très bonne nouvelle en effet, à l’heure où la France est encore au plus mal à cause de la crise sanitaire du coronavirus qui fait encore des milliers de morts dans le pays.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Moundir (@moundirofficiel)

La communauté de Koh Lanta a également été frappée tout récemment avec la mort absolument tragique du candidat mythique Bertrand Kamal : ce dernier était en effet décédé d’un cancer terrible du pancréas, et de nombreux téléspectateurs et anciens candidats comme Moundir ont été très choqués et attristés par cette annonce.

Heureusement, c’est avec une nouvelle beaucoup plus heureuse que l’on a pu entendre parler à nouveau de Koh Lanta, qui devrait très bientôt revenir sur les écrans de TF1 ! Avec une nouvelle naissance, personne ne s’attendait à voir cela de la part de Moundir…

Moundir (Koh Lanta) dévoile une photo de sa fille Aya et les internautes sont très touchés !

C’est donc sur les réseaux sociaux que l’ancien candidat de Koh Lanta a dévoilé un cliché de la petite Aya qui vient tout juste de naître le 25 décembre dernier. Étant plutôt discret sur sa vie personnelle et notamment pour ses enfants, on a pu cependant découvrir un cliché très émouvant de sa fille il y a tout juste quelques heures sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Moundir (@moundirofficiel)

Très proche de ses enfants, Moundir avait déjà pu écrire un très long message pour ses enfants sur les réseaux sociaux, et on peut dire qu’avec un accouchement qui s’est révélé être très compliqué pour sa compagne, on ne peut qu’imaginer sa grande joie pour pouvoir fêter cet évènement comme il se doit.

En attendant, on imagine que Moundir doit être très occupé avec ses trois enfants, et il semble en tout cas très heureux si l’on en croit les derniers clichés qu’il a pu publier !