Moundir (Koh Lanta) rend hommage à son père décédé, et c’est vraiment bouleversant !

Il y a déjà plusieurs semaines, tout le monde se souvient encore du témoignage assez bouleversant de Moundir, l’ancien candidat de Koh Lanta, qui avait pu faire des révélations assez étonnantes et graves sur les réseaux sociaux. Malheureusement, c’est par l’intermédiaire de sa compagne que l’on avait pu découvrir que le candidat de téléréalité mythique, découvert aux côtés de Denis Brogniart sur TF1, avait pu se retrouver dans une posture très difficile. Récemment guéri du Covid, il aura inquiété la France entière de par son état de santé qui s’était dégradé très rapidement, laissant présager le pire.

Moundir : il lutte contre le coronavirus et diffuse des images très choquantes

Tout comme c’est aussi le cas pour des millions de français et de personnes dans le monde, Moundir a donc été testé positif au coronavirus. Mais si certains malades arrivent à bien se porter au bout de quelques jours seulement, on a pu apprendre que Moundir a vécu un très gros calvaire.

Au bout de plusieurs jours, le candidat de Koh Lanta a donc pu décider de réaliser un journal de bord pour documenter sa maladie. On a ainsi pu voir des images assez terrifiantes de Moundir, qui n’a pas hésité une seule seconde à diffuser des photos notamment de son bras ou de son visage complètement métamorphosé suite à la maladie.

Pour certains fans, cela a été très compliqué de voir Moundir dans cette posture. En effet, jusqu’à ce jour, Moundir s’était toujours montré très combatif et assez valeureux, bien que cela ne lui ait pas toujours porté chance dans Koh Lanta lors de ces participations.

Les fans de Moundir se moquent de lui, il crie au « complotisme » sur les réseaux sociaux

Alors que Moundir espérait sans doute un peu de soutien de la part de toute sa communauté et des fans de l’émission de Koh Lanta, on imagine qu’il a pu être assez déçu en voyant que bon nombre de fans se plaignaient des messages de Moundir. Certains l’accusent à demi-mot d’exagérer sa situation.

Mais complètement bouleversé, Moundir a tenu à témoigner et à dénoncer toutes celles et ceux qui crient au complot selon lui. Si certains internautes ne croient toujours pas Moundir, les images que l’on a pu découvrir de l’ancien candidat de Koh Lanta sont assez terrifiantes. En effet, Moundir paraît méconnaissable, et pour certains internautes et fans de Moundir, la situation est beaucoup plus difficile qu’on ne pourrait le croire.

Déterminé à ne pas en rester là, et même s’il a déclaré qu’il était prêt à accepter la mort après que 80% de ses poumons aient été touchés, Moundir a pris la parole pour rendre un dernier hommage à son père qui est malheureusement décédé.

Moundir bouleversant sur les réseaux sociaux, cette surprise qu’il a préparé pour son père

C’est une nouvelle bouleversante pour tous les fans de Moundir, l’ancien aventurier de Koh Lanta. Alors qu’il a pu vivre une épreuve vraiment terrible en tombant malade de la COVID-19, Moundir a pu annoncer une très bonne nouvelle.

Il s’apprête en effet à sortir en exclusivité son tout premier livre, « Père et fils », qui parlera de sa vie, mais également de son père, une grande inspiration pour lui. Malheureusement, celui-ci ne pourra pas voir ce projet de son vivant, car il est décédé entretemps. En revanche, c’est un immense hommage dont il pourrait être très fier.