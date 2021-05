Moundir (Koh Lanta) : sa femme Inès balance tout sur le scandale des visites à l’hôpital

C’est encore un gros coup de théâtre que l’on a pu entendre en ce qui concerne Moundir, le candidat mythique de Koh Lanta, et sa compagne Inès qui se trouve dans une situation qui n’est pas du tout confortable pour elle. Alors que l’on aurait pu penser très franchement que la situation allait pouvoir s’arranger pour ce candidat mythique de l’émission Koh Lanta, c’est avec la plus grande surprise que l’on a pu découvrir que rien ne s’était passé comme prévu pour ce dernier.

En effet, on a pu constater contre toute attente un très grand acharnement de la part de nombreux internautes concernant Moundir. C’est un très gros scandale qui pourrait même faire beaucoup parler dans les prochains jours, où il se trouve que le candidat pourrait même continuer à faire le tour des différents plateaux de télévision, comme on a pu le voir encore ces derniers jours. Alors que bon nombre de français pensent aujourd’hui que la crise sanitaire liée au coronavirus est clairement exagérée dans les différents médias, c’est une décision assez folle de la part de Moundir que de dire qu’il allait pouvoir se porter comme un vrai porte étendard de toute cette maladie.

Moundir de Koh Lanta : il partage son calvaire sur les réseaux sociaux

Malheureusement, avec beaucoup de morts dans le pays et des cas qui n’ont fait que de se multiplier pendant plusieurs semaines, on aurait pu clairement penser que le candidat de Koh Lanta allait pouvoir se tenir loin du public lors de son expérience très douloureuse. Mais comme vous avez sans doute pu aussi le constater, il n’en est rien et on a pu clairement se rendre compte de toute la difficulté qu’a pu vivre le candidat de Koh Lanta Moundir.

En effet, sur les réseaux sociaux, pendant de nombreux jours, Moundir n’a pas hésité une seule seconde à parler de la maladie et de la crise sanitaire liée au coronavirus. Alors que certains de ses followers ne se sont pas privés pour pouvoir l’accuser d’en faire beaucoup trop, on a pu constater que les photos qu’il a eu l’occasion de diffuser font vraiment froid dans le dos. Concrètement, on a même pu découvrir que certains français se moquaient très ouvertement de Moundir, ce qui est inconcevable pour certaines personnes comme les professionnels de santé.

Mais plus récemment, c’est la compagne de Moundir, Inès, qui a voulu dénoncer également un gros scandale sanitaire au sujet des hôpitaux, et comme vous allez le voir elle est aussi t’être franche dans sa prise de parole.

Moundir de Koh Lanta : sa compagne Inès balance tout avec des grosses révélations

C’est dans les colonnes du magazine Gala que l’on a pu avoir des nouvelles de la part de la compagne de Moundir, Inès. On se doute en effet que cette période a été très difficile et compliquée à vivre pour elle. Néanmoins, elle semble avoir pu trouver la force d’en parler même si cela ne plaira pas à tout le monde.

Dans une interview qui est exclusive, on a pu voir que la femme de Moundir n’a donc pas pu se rendre à l’hôpital pour pouvoir rendre visite à son compagnon. Une situation insoutenable qu’elle a tenu à révéler dans son interview. Il se trouve que l’on a pu apprendre contre toute attente que cette décision avait été prise pour ne pas mettre en danger les enfants du couple.