Moundir : la Covid-19 a également attaquée son foie, les dernières nouvelles sont inquiétantes

Après plusieurs semaines, Moundir ne semble toujours pas être remis de cette maladie qui ne touche donc pas que les seniors. Il a perdu du poids, il a passé quelques jours en réanimation, mais les conséquences sont clairement inquiétantes. Cela montre que la Covid-19 est une maladie sournoise qui peut détruire pratiquement l’ensemble de votre corps.

Moundir affiche 41 jours de souffrance sur Instagram

Si vous suivez l’ancien participant à Koh Lanta, vous avez pu découvrir que sa convalescence est malmenée par les problèmes de santé. Alors qu’il a été critiqué par certains internautes, Moundir a décidé de partager tout de même son quotidien rythmé par de longs traitements.

Il a donc été atteint par la Covid-19 il y a quelques semaines, cela a entraîné des problèmes respiratoires avec des poumons largement contaminés .

. Il a également subi une embolie pulmonaire de son artère gauche du poumon.

Moundir a eu un épanchement plural, il s’agit d’une poche d’eau qui entraîne des douleurs qu’il décrit comme insupportables.

Il a été contraint de réaliser des examens supplémentaires avec notamment une prise de sang. Les résultats ont montré que son foie avait également été touché, il doit donc éviter le plus possible des complications. Moundir révèle que, niveau mental, il a clairement pris un coup avec cette nouvelle puisque les journées passent et la douleur semble toujours être au rendez-vous. Les déclarations de l’ancien participant montrent que cette maladie peut être très grave.

Moundir ne relâche pas ses efforts

Si vous avez pu suivre Moundir dans les différentes émissions, vous savez sans doute qu’il est déterminé et cela devrait sans doute lui servir pour lutter contre cette maladie désastreuse. Il est donc au cours d’une vraie rééducation puisqu’il a été contraint d’apprendre à marcher et à respirer sans un appareil. Cela demande un effort très important alors que son corps est forcément plus faible. Pour avoir des nouvelles de Moundir, il suffit de le suivre sur les réseaux sociaux puisqu’il est actif sur son compte Instagram.

En termes de rééducation, il faut savoir que Moundir devrait attendre près de 6 mois pour retrouver une santé quelque peu convenable. Cela dépendra bien sûr de l’évolution de son état de santé, mais il révèle qu’il est prêt à tout donner.