Moundir menacé par Dylan Thiry, il balance tout et la tension monte d’un cran entre les deux hommes

Il ne se passe plus une semaine sans que l’on n’entende pas parler de Moundir, cet ancien candidat de Koh Lanta qui est très controversé. En effet, avec une maladie du coronavirus qui a pu le poursuivre pendant plusieurs semaines, une partie de ses fans n’a pas du tout apprécié de voir le comédien et candidat de Koh Lanta participer à des événements qui ne lui seraient pas forcément bénéfiques.

Pour être clair, on peut penser à toutes les émissions de téléréalité auxquelles il a pu participer, mais également à certaines de ses prises de paroles sur les réseaux sociaux qui font vraiment froid dans le dos. En effet, on savait d’ores et déjà que Moundir n’avait pas froid aux yeux : il ose dire tout bas ce que certaines personnes pensent tout haut, même si cela ne plait pas toujours à certains.

Mais depuis maintenant plusieurs semaines, il se trouve que Moundir a pu voir sa popularité sur les réseaux sociaux vraiment écorchée. Et malheureusement pour lui, la crise sanitaire liée au coronavirus n’y est pas extérieure…

Moundir contaminé au coronavirus, il se fait viser par des internautes « complotistes »

Alors que le comédien et candidat de Koh Lanta était au plus mal ces derniers jours, personne n’aurait pu voir la polémique enfler en ce qui le concerne. Il se trouve que certains internautes ne se sont pas privés pour accuser Moundir d’en faire beaucoup trop avec le coronavirus. Il faut bien avouer que depuis ces dernières semaines, le candidat s’est livré comme rarement sur les réseaux sociaux, et personne n’aurait pu penser qu’il allait pouvoir aller aussi loin.

Malheureusement, certains internautes ont émis des remarques blessantes à son encontre, et cela ne lui a pas du tout plu, bien au contraire ! Il les a accusés de « complotistes » pour être très direct, et cela l’a encore plus motivé pour pouvoir partager de nouvelles photos assez incroyables de la maladie sur les réseaux sociaux.

On ne s’attendait pas en revanche à entendre parler d’un nouveau scandale pour Moundir avec un autre candidat de la téléréalité, et de surcroît qui a pu aussi participer à une édition de Koh Lanta qui avait été très controversée à l’époque. En effet, Dylan Thiry est en conflit avec Moundir depuis plusieurs semaines, et cela ne semble pas s’arranger entre les deux hommes. Il a donc décidé de lui lancer un nouvel avertissement avant de pouvoir prendre une décision assez radicale.

Dylan Thiry envoie un message à Moundir, les internautes sont choqués

Avec une apparition très remarquée dans La villa des coeurs brisés, il se trouve que Dylan Thiry a été attaqué à plusieurs reprises par Moundir. Néanmoins, il a décidé de répondre contre toute attente sur son compte Instagram, et sa réponse fait vraiment froid dans le dos.

Alors que Moundir a pu dire de lui qu’il était tout simplement « à vomir », Dylan Thiry n’a pas hésité à envoyer un gros avertissement à Moundir, qu’il pourrait bien prendre en compte cette fois-ci. Il a clairement dit qu’il allait pouvoir boycotter l’ancien candidat de Koh Lanta pour ses prochains projets à la télévision qui pourraient arriver dès cet été. Voilà de quoi faire peur à Moundir !