Mounir (Pékin Express) après sa rupture avec Lydia, est-il à nouveau en couple et marié en secret ?

On se rappelle tous de l’emblématique couple qui avait participé à la saison 12 de Pékin Express. Malheureusement, Mounir et Lydia qui nous avaient fait rire et pleurer pendant leurs nombreuses péripéties se sont séparés.

Retour sur les dernières déclarations du couple et sur la nouvelle conquête de Mounir (« gossip alert ! ») !

Pékin Express : une émission qui met les couples en danger

Soyons clair, Pékin Express, est très loin des autres émissions de téléréalité comme Les Anges, La villa des cœurs brisés ou Les Marseillais, cependant, certains couples qui se sont lancé le défi de participer ensemble n’y survivent pas…

Et c’est notamment le cas de Mounir et Lydia, l’emblématique couple de cette saison 12 de Pékin Express.

Les téléspectateurs avaient, pour la plupart, adoré suivre chaque semaine les aventures de ces jeunes mariés sur leurs petits écrans, et contrairement à ce que l’on aurait pu croire Lydia et Mounir ne s’en sortaient pas si mal que ça.

Mais l’été 2019 a été le théâtre d’une grande remise en question pour le couple, et les 2 compagnons d’aventures ont décidé de mettre un terme à leur relation…

Mounir avait d’ailleurs décidé de prendre la parole et de mettre un terme aux rumeurs qui circulaient sur internet : “Suite à de nombreuses questions concernant ma relation avec Lydia, j’ai décidé de clore le sujet une fois pour toutes. Nous nous sommes séparés. Cela n’a nul rapport avec l’aventure Pékin Express, aventure que nous avions pleinement partagée et qui restera à jamais un merveilleux souvenir. Je lui souhaite sincèrement une bonne vie. Merci de continuer à nous suivre et de profiter de cette magnifique aventure”, avait-il annoncé sur son compte Instagram.

Impossible d’être plus explicite !

Les téléspectateurs qui avait pris l’habitude d’encourager le petit couple star chaque mardi soir sur M6 a bien évidemment été sous le choc suite à cette triste annonce…

Voir cette publication sur Instagram 😂 Une publication partagée par Mounir Pekin express Off (@mounirpekinexpressoff) le 26 Oct. 2019 à 5 :20 PDT

Lydia et Mounir se sont séparés…

Cette séparation a donc eu lieu quelques semaines avant que la dernière saison de Pékin Express ne soit diffusée sur M6. Lydia, l’ex-femme de Mounir, a elle aussi souhaité revenir sur cette relation et la rupture qui y a mis un terme. Cela a également été pour elle l’occasion de mettre les choses au clair et de faire taire les rumeurs et les informations sorties de leurs contextes.

Alors que la jeune femme était invitée à Gossip Room pour une interview toute particulière, cette dernière avait d’ailleurs fait d’étonnantes révélations concernant sa situation amoureuse et… administrative !

“On s’est séparés début juillet. On est juste séparés, actuellement en instance de divorce. Nous ne sommes pas divorcés. Pas encore, mais on n’habite plus ensemble. Ça a été quelque chose à l’amiable, venant de lui et de moi” a-t-elle alors déclaré face caméra.

La jeune femme a également souhaité revenir sur les raisons de sa rupture avec Mounir et donner son point de vue sur cette l’histoire : “Ce n’est pas du tout dû à Pékin Express. Ça fait vraiment 7 ans qu’on est ensemble et ce n’est pas à cause de l’émission Pékin Express que l’on va remettre en question nos 7 ans. Pas du tout ! C’est vraiment plus profond, plus personnel “, a-t-elle alors expliqué lors de son interview.

Mounir s’est-il marié en secret ?

Apparemment, les deux tourtereaux ont retrouvé l’amour chacun de leur côté. La jeune femme avait d’ailleurs présenté son nouvel amour à ces fans durant le mois de juin, et à en croire la photo postée par Mounir sur son compte Instagram il y a peine 1 jour, lui aussi semble avoir refait sa vie.

Sur ce cliché qui fait déjà le buzz, ce dernier apparait sur son 31, et embrasse une femme sur le front. En légende de la photo, on peut lire : “Je vous souhaite la même 🙏”.

Mais qui est donc cette mystérieuse jeune femme avec qui Mounir semble avoir décidé de passer un cap ? Réponse dans les prochains jours…