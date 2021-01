Mousy Hair : la tendance renversante à adopter pour transformer la couleur de vos cheveux ! C’est bluffant !

Après avoir changé votre style vestimentaire et si vous avez adopté un nouveau régime alimentaire, sachez qu’il est l’heure de s’attarder sur votre coupe de cheveux et même la couleur. Les stars comme Kylie Jenner ou encore Jennifer Lopez ne peuvent plus se passer du Mousy Hair, qui est donc la nouvelle coloration à la mode. Bien sûr, n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un coiffeur visagiste, il pourra vous conseiller pour l’adopter ou non.

Le Mousy Hair s’inspire du balayage, mais il faut une nuance spéciale

Les femmes ne veulent plus des coupes de cheveux classiques et des couleurs traditionnelles. Elles sont nombreuses à boucler leur chevelure ou encore à adopter des tendances sympathiques pour la couleur. Avec le Mousy Hair, vous avez une sorte de balayage, mais il faut impérativement une nuance plus claire pour avoir un vrai contraste.

Les femmes optent donc pour des racines foncées, elles représentent la base du Mousy Hair .

. Contrairement à certaines, il ne faut pas choisir une couleur trop claire, mais il est nécessaire d’avoir une nuance légèrement plus claire que la base.

Le Mousy Hair permet d’avoir une vraie uniformité, il ne faut donc pas une démarcation entre les deux teintes.

Avec cette nouvelle coloration, vous n’avez pas du noir à la base et du blond aux pointes, la démarcation est trop forte.

Bien sûr, cette tendance pour les cheveux ne pourra pas être réalisée à la maison puisqu’elle reste complexe sauf si vous êtes une professionnelle. N’hésitez pas à vous confier à votre coiffeur puisqu’il connaît sans doute le Mousy Hair, qui a été mis sur le devant de la scène par différentes stars comme Chris Appleton. Ce dernier est le coiffeur personnel de Kim Kardashian, et même de la chanteuse Jennifer Lopez. Il suffit de chercher des vidéos sur YouTube pour découvrir quelques tutoriels, et même des idées.

Pour cette année 2021, il est sans doute judicieux de changer de style, et même de couleur pour les cheveux. Bien sûr, si vous ne respectez pas votre couleur pour la base, vous aurez trois teintes lorsque les cheveux repousseront. Le Mousy Hair nécessite alors un entretien conséquent pour toujours avoir une belle harmonie, d’où l’intérêt d’adopter impérativement pour les racines votre couleur naturelle.

Quelques soins à envisager pour ce Mousy Hair

Les cheveux dont la couleur est différente doivent être au centre de toutes les attentions. Il faut prendre un shampoing spécial afin d’apporter de l’hydratation et pour que la couleur puisse perdurer. Par contre, ne misez pas sur de nombreux lavages, car vous pourriez entacher le résultat du Mousy Hair. De ce fait, lorsque vous faites une couleur, il ne faut pas dépasser deux ou trois lavages par semaine. De plus, si vous optez pour des mèches blondes, prenez des shampoings spécifiques pour les blondes, ce sera aussi valable pour les brunes qui peuvent opter pour des produits spéciaux.

N’oubliez pas de nourrir vos cheveux au quotidien puisqu’ils sont agressés continuellement par la pollution, les intempéries ou encore l’humidité. Nous vous conseillons de choisir une huile capillaire qui hydrate et nourrit en profondeur la fibre capillaire. La meilleure solution pour entretenir le Mousy Hair consiste à adopter un shampoing pour les racines et un autre pour les pointes, il suffit de prendre des soins adaptés aux couleurs. Si vous utilisez un fer à lisser ou un boucleur automatique, n’oubliez pas de protéger votre chevelure avec un spray.

Vous pourrez l’appliquer sur des cheveux secs ou humides afin de protéger les fibres qui peuvent être entachées à cause de la chaleur.