Mujdat : il sort avec le sosie de son ex-compagne Milla Jasmine ! Très bizarre !

Alors que la quatrième saison des Princes et les Princesses de l’Amour venait de se terminer, l’ex-compagne de Mujdat, Milla Jasmine a répondu au clash de ce dernier sur les réseaux sociaux. Si on s’en tient aux rumeurs qui s’enflent sur la toile, Mujdat était déjà en couple depuis la saison 4 de l’émission de W9.

Mujdat en couple avec une jeune femme qui ressemble fortement à Milla Jasmine

Désormais célibataire après avoir rompu avec Milla il y a quelques mois, le cœur du candidat était à prendre et se serait fait séduire par une prétendante qui ressemble étrangement à son ex. Après une publication de la mystérieuse nouvelle compagne de Mujdat, qui a écrit un magnifique message en légende sans oublie un cliché du jeune candidat de téléréalité qui dévoile un lit commun avec cette dernière, les internautes n’ont pas hésité à confirmer que les deux candidats étaient déjà ensemble.

Depuis leur rupture, les deux ex se sont livrés à une guerre sur les réseaux sociaux. La nouvelle compagne de Mujdat, on dirait un sosie de Milla Jasmine, fait parler les internautes. S’étant exprimé sur la ressemblance de sa nouvelle conquête d’avec son ex-compagne, le businessman n’a pas manqué de tacler l’ancienne candidate des Marseillais. Il faut dire que la grande famille des Marseillais vs le reste du monde est au cœur des débats. Les fans de cette émission ont été surpris du départ de Milla Jasmine ce lundi après celui de Ricardo Pinto. Ayant participé aux saisons 2, 4 et 5 des Marseillais, la jeune candidate serait devenue l’une des préférées des téléspectateurs.

Mujdat et Milla Jasmine en guerre sur les réseaux sociaux

Ayant été d’abord en couple avec Mujdat Saglam de 2017 à 2019, les deux tourtereaux s’étaient remis ensemble quelque temps après avant de se séparer définitivement. Même si Milla Jasmine, qui tenait tant à son ex-chéri souhaitait que les choses s’arrangent entre eux, ce dernier n’a pas perdu le temps et se serait mis avec une autre. La candidate a donc décidé de tourner la page et ne manque pas de répondre aux provocations de son ex-compagnon sur les réseaux sociaux. Après s’être mis en semble avec un jeune homme, Taylor Chiche qui aurait quelques traits de ressemblance que Mujdat, de son côté, l’ex de Milla Jasmine a aussi croisé le chemin du sosie de son ex-compagne. Toutefois, Feliccia Gül Taskiran, la femme avec qui l’homme d’affaires partage désormais sa vie, présente des traits de beauté similaires à ceux de Milla. Les internautes ont d’ailleurs remarqué qu’elle aurait une bouche pulpeuse, des formes généreuses sans oublier le teint brun.

C’est lors du tournage de la quatrième saison des Princes et les princesses de l’Amour que Mujdat l’aurait rencontré. Après quelques réactions des internautes qui ont voulu souligner la ressemblance entre les deux femmes, le businessman a trouvé du plaisir à clasher son ex qui ne s’est pas laissé faire et qui a répondu via un long message où elle fracasse ce dernier. C’était en juillet dernier que Milla Jasmine, la candidate emblématique de téléréalité avait rendu officielle sa rupture d’avec Mujdat après avoir été en couple avec ce dernier pendant près de deux ans. Une nouvelle qui avait choqué ses fans d’autant plus que les deux candidats des Princes et les princesses de l’Amour formaient l’un des couples les plus appréciés de l’émission.

Si Milla Jasmine avait confirmé être célibataire lors d’une séance de question-réponse avec ses fans sur son compte Instagram en août dernier, les internautes ont découvert il y a quelques jours sur la story de Wassim TV, qui aurait révélé que l’ex-candidate des Marseillais serait en couple avec un entrepreneur du nom de Taylor Chiche, qui serait d’après ces derniers, le sosie de Mujdat.