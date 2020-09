Mujdat : « le mec à Milla » change de look et impressionne ses followers ! Les fans sont choqués !

Mujdat s’est complètement métamorphosé

Ses 303 000 abonnés ont été des premiers à remarquer le relooking de Mujdat. Radical a été le changement puisqu’il s’est fait entièrement raser la tête. D’ailleurs, celui que les followers ont l’habitude de voir en costume s’est décidé à se vêtir en jogging et sweat.

Ce changement de look est-il simplement le fruit du hasard ?

Mujdat a carrément tourné la page sur sa précédente relation. Rappelons qu’il était récemment en couple avec Milla Jasmine, d’où encore son surnom. La rupture avait été annoncée par son exe compagne sur Snapchat le 16 juillet 2020. Un nouveau look donc pour repartir du bon pied après un été compliqué…

Une piste sur la véritable cause de leur rupture

Avec l’arrivée de la diffusion de la saison 5 des Marseillais vs le reste du Monde, il faut dire que la rentrée démarre fort. Les téléspectateurs verront sûrement pas mal de surprise. Rappelons que Mujdat et Mila étaient ensemble pendant de longues années. Si les spectateurs étaient en hâte de découvrir de belles histoires d’amour, la réalité ne semble pas vouloir se concorder avec cette idée. Aux dires de Milla Jasmine avec son amie Marine El Himer, très proches l’une à l’autre, la raison de leur rupture est l’absence de réciprocité de la part de Mujdat. Mais cela reste encore à voir puisque les deux ex se chamaillent toujours sur les réseaux sociaux ; apparemment la belle Mila a toujours du mal à tourner la page. Histoire à suivre.

La cinquième saison des Marseillais VS le reste du monde

Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que Mujdat et Mila participent à l’émission de téléréalité les Marseillais VS le reste du monde. Sur le tournage du mois de juillet, il semblerait, à l’époque, que Mujdat ait vite tourné la page après la rupture puisqu’on le voyait déjà en couple. Rumeurs ou pas, la cinquième saison est déjà en diffusion pour démêler le faux du vrai dans cette tragédie grecque.

C’est qui les Marseillais ?

Contrairement à ce que la plupart peut penser, les Marseillais dont on parle ici ne s’agissent pas des gens qui viennent de cette ville. Les Marseillais sont en effet un format de téléréalité produit pour la première fois en 2012. Le contexte de l’émission partage la même similarité que l’émission des Ch’tis. Le principe du jeu est d’envoyer une dizaine de participants, qui ne viennent pas forcément de Marseille, dans une destination de rêve et d’y rester en attendant que les participants tombent amoureux. Certains participants font le va et viens dans l’émission alors que d’autres ne reviennent plus. Mais ce qui intéresse le plus les spectateurs dans l’émission c’est qu’il s’y déroule des querelles amoureuses : c’est ce qui rend l’émission si populaire. Pour cette saison 5, le tournage s’est tenu lieu au sud de la France.

Et le Reste du monde, qui est-ce ?

À la genèse de l’émission, les Marseillais affrontaient les Ch’tis. Après plusieurs épisodes, les deux protagonistes se sont alliés pour affronter le Reste du monde. Mais devenus impopulaires en raison de l’ascension des Marseillais, les Ch’tis se sont vus peu à peu marginalisés par le monde de la téléréalité. Le producteur de l’émission a alors décidé d’appeler le « Reste du monde » les participants qui ne venaient pas de Marseille. En gros, il s’agit de Mila Jasmine, Nikola Lozina et tous les participants qui ont auparavant participé dans d’autres émissions de téléréalité (Les Anges, les 10 couples parfaits, les Princes et les Princesses de l’amour, etc.).