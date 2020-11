Mujdat Saglam (Les Marseillais) : il répond aux rumeurs affirmant qu’il se faisait entretenir par son ex Milla Jasmine !

Cette fois, c’est une autre rumeur qui fait sortir Mujdat du silence.

Bien qu’il n’y ait plus d’histoire d’amour entre Milla Jasmine et Mujdat Saglam, les rumeurs continuent de circuler bon train. Quand ils étaient encore ensemble, leur relation faisait déjà jaser plus d’un et c’est toujours le cas malgré leur séparation il y a quelques mois. En effet, nombreux sont les internautes qui pensent que le jeune homme se faisait entretenir par la participante de l’émission de téléréalité. Sans doute touché par les différentes accusations qui ont été portées contre lui, il a décidé de sortir du silence et de répondre à ses détracteurs dans des propos qui traduisaient toute son indignation.

Une relation tumultueuse avec Milla Jasmine !

On se demande bien s’il y a eu une relation de couples de téléréalité qui a autant fait parler d’elle que celle de Milla Jasmine et Mujdat. Au début, la jeune femme était très discrète sur sa vie de couple jusqu’à ce que ses fans, admirateurs et blogueurs se mettent à scruter son quotidien. C’est dans cette vague de choses que le couple a été confronté à un sérieux problème. L’auteur était Mujdat.

En effet, ce dernier menait une double vie et cela a été révélé au grand jour. Le jeune homme s’était secrètement marié à son ex-femme, la mère de ses enfants, afin que cette dernière puisse continuer son séjour sur le territoire français. Depuis cette histoire, la starlette de téléréalité et l’homme d’affaires n’ont fait que traverser des péripéties au cours de leur relation. Leur amour n’a malheureusement pas survécu aux difficultés qu’ils ont eu à traverser et ils se sont séparés. Dès lors, ils n’hésitent pas à se lancer des piques par médias interposés.

Mujdat décide de répondre

Depuis quelque temps, l’homme d’affaires est le sujet de plusieurs rumeurs sur les réseaux sociaux. D’après celles-ci, il se faisait entretenir par Milla et c’était cette dernière qui s’occupait même de son loyer. Fatigué d’entendre de telles choses à son sujet, le jeune homme a décidé de répliquer et de faire taire les rumeurs une bonne fois pour toutes.

« A mon âge, aucune femme n’a payé mon loyer. Pas un seul centime ! Ni dans les courses/ Aucune femme ne m’a assumé. J’ai entendu des choses sur les réseaux sociaux et je jure qu’aucune de mes ex n’a contribué un seul centime de cela » avait-il déclaré. L’ex de Milla Jasmine reconnait tout de même avoir traversé quelques périodes de difficultés financières, mais assure qu’il s’était entièrement assumé.

Désormais en couple avec Feliccia

Si Mujdat Saglam et Milla se sont séparés (et pas en de très bons termes), le jeune homme n’a pas hésité à retrouver l’amour dans les bras de Feliccia. Chose curieuse, c’est que cette dernière ressemble énormément à Milla Jasmine et ce sujet avait déjà créé des polémiques sur la toile. Si la nouvelle copine de l’homme d’affaires se fait critiquer, ce dernier n’hésite pas à la défendre contre et envers tous. Il affirme d’ailleurs qu’il partage tout avec elle. « Mon argent, c’est son argent ! Ma carte, c’est sa carte ! il n’y a pas de 50-50. On partage tout ». On se demande bien ce que pense Feliccia sa nouvelle copine à propos des rumeurs qui circulent sur lui.