Mulan : le film ne sortira pas au cinéma ! Il sera uniquement disponible sur Disney+… et à un prix exorbitant !

Le nouveau PDG de la Walt Disney l’a promis lors d’une interview, la sortie du film Mulan directement sur Disney+, sera une exception. Il faut dire qu’avec la crise sanitaire mondiale actuelle, la sortie de plusieurs films dans les salles a été reportée, lesdites salles étant d’ailleurs fermées.

Pas de sortie en salle pour le film Mulan !

Par ailleurs, la nouvelle plateforme Disney+ compte déjà 57,5 millions d’abonnés payants, depuis la fin du 1er semestre de l’année 2020. Il faut noter qu’apparemment, les chiffres ont augmenté d’au moins 2 millions par rapport au 1er trimestre de cette année. Toutefois, cela demeure quand même inférieur au consensus des analystes, d’au moins 900 mille abonnés environ même si le CEO Bob Chapek, n’est pas inquiet. Cela peut se comprendre lorsqu’on sait qu’il y a eu plus 60,5 millions d’abonnés ce lundi 3 août 2020 sur la plateforme.

Le film Mulan sortira sur Disney+ le 4 septembre au prix de 29,99 $, en plus de l'abonnement. Vous avez bien lu. pic.twitter.com/XUzLefBPvQ — jeuxvideo.com (@JVCom) August 5, 2020

De même, au début du mois de juillet, la captation de Hamilton a été mise en ligne. Cet état de chose a contribué à générer des abonnés en plus pour la plateforme Disney+. Il faut dire que cette comédie musicale a toujours bénéficié d’une forte popularité aux USA. Par ailleurs, le CEO actuel de Disney affirme que la croissance de la plateforme a fortement dépassé leurs prévisions.

Il est vrai qu’en tant que plateforme, Disney+ est loin de faire de l’ombre à Netflix qui comptabilise à nos jours, plus 193 millions d’abonnés. Cependant, avec Hulu qui fait pas moins de 35,5 millions d’abonnés et ESPN+ qui est à 3,4 millions d’abonnés, l’ensemble des clients des plateformes de streaming de Disney font au total, environ 100 millions d’abonnés… rien que ça !

S’il est vrai que la plateforme Disney+ met souvent du temps pour proposer des contenus originaux, elle peut quand même se targuer d’avoir un fond de catalogue inédit, ainsi que des nouveautés qui à coup sûr, contribueront à accroître son audience déjà grandissante. Parmi ces nouveautés, qui d’ailleurs, sont très attendues par les abonnés, se trouve Mulan. Comme signalé plus haut, après avoir été maintes fois reporté pour cause de Covid-19, le film, adapté du dessin animé du même nom, sera disponible directement en streaming sur la plateforme Disney+, le 4 septembre 2020.

C’est triste à dire mais j’aimerais tellement que Disney se vautre avec Mulan et que Tenet marche à fond dans les salles.

Ce serait le seul moyen de refaire continuer de fonctionner l’industrie comme avant et ce serait tellement un symbole d’espoir pour les exploitants. — Valid’ociné (@ValidOcine) August 6, 2020

Mulan à un prix exorbitant !

Il faut préciser que la plateforme Disney+ n’est pas encore disponible dans tous les pays. Pour les fans chanceux qui vivent dans les pays où la plateforme est accessible, ils pourront suivre le film Mulan en version « live action ». Par contre, il leur faudra payer 29,99 dollars pour pouvoir le visionner !

C’est cette semaine, lors de la cession de présentation des résultats trimestriels, que cette décision a été annoncée. Cela s’est passé dans la nuit du 4 au 5 août 2020. Il semblerait que le film Mulan fasse l’objet d’un traitement spécial. Il sera donc accessible le 4 septembre 2020 sur le service de vidéo à la demande de la plateforme Disney+ par abonnement (SVOD).

Concernant les pays où la plateforme de streaming Disney n’est pas disponible, le film pourra être dans les salles de cinéma. Cette information vient du média américain ‘’Variety’’.

Toutefois, la situation demeure floue en ce qui concerne les pays comme la France, où la plateforme Disney+ est disponible, et les salles de cinéma ont également rouvert. On se demande donc si le film sera disponible sur la plateforme et sera également projeté dans les salles. Des précisions sont donc attendues par les abonnés et les fans.

Cela a entrainé beaucoup de réactions, dont celle-ci :