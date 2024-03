Comment télécharger vos films et séries préférés sur Netflix ?

En 2020, Netflix a franchi la barre des 200 millions d’abonnés utilisateurs dans le monde. Pourquoi un tel succès ? Une des raisons, c’est la possibilité de télécharger du contenu. En effet, saviez-vous que vous pouvez télécharger des films et séries sur cette plateforme pour les regarder hors ligne ou en déplacement ? Cependant, la procédure n’est pas toujours évidente. Alors, comment faire pour télécharger des films et séries sur Netflix ? Découvrez toutes les étapes et astuces dans cet article. Restez avec nous et apprenez-en plus.

Ce qu’il faut retenir :

Netflix offre une option de téléchargement pour certains de ses films et séries. Pour ce faire, vous devez vous connecter à votre compte Netflix, puis sélectionner le film ou série de votre choix et cliquer sur l’icône de téléchargement.

Cette fonction est uniquement disponible sur les applications Netflix pour Windows, iOS, Android et Amazon Fire. Il n’est pas disponible sur les navigateurs web ou les smart TV.

Les téléchargements sont disponibles en standard (qualité moindre, moins d’espace de stockage) ou haute qualité (meilleure qualité d’image, plus d’espace de stockage).

Obtenir un compte Netflix

La première étape pour pouvoir télécharger des films et séries Netflix consiste à obtenir un compte Netflix. Sans cela, le téléchargement sur Netflix restera un rêve inaccessible. Alors comment obtenir un compte Netflix ?

Choisir le bon abonnement Netflix

Les forfaits Netflix varient en termes de coût, de qualité vidéo et du nombre de périphériques sur lesquels vous pouvez visionner simultanément. Pour un partage équitable et une expérience Netflix optimale, il est conseillé d’opter pour l’un des trois abonnements payants : Basic, Standard ou Premium. Chaque abonnement a ses propres avantages et le choix dépend de vos besoins spécifiques. Par exemple, l’abonnement Premium permet de télécharger les contenus sur 4 appareils en même temps. Alors, choisissez judicieusement !

Procédure de création d’un compte Netflix

La création d’un compte Netflix est facile et directe. Vous devez d’abord vous rendre sur www.netflix.com et cliquer sur « Essai gratuit ». Suivez ensuite les instructions à l’écran, renseignez vos informations personnelles et de paiement, et sélectionnez l’abonnement de votre choix. Une fois cela fait, vous voilà prêt(e) à profiter de Netflix et à entrer dans le monde des téléchargements Netflix.

Comprendre la fonctionnalité de téléchargement de Netflix

Une fois que vous avez créé un compte Netflix, la prochaine étape consiste à comprendre les fondamentaux du téléchargement de films et séries sur Netflix.

Contenu téléchargeable sur Netflix

Un grand nombre de films et séries Netflix sont disponibles en téléchargement, mais pas tous. Pour savoir si un contenu est disponible pour le téléchargement, il suffit de rechercher l’icône de téléchargement à côté de l’épisode de la série ou sous la description du film. Notez que vous pouvez également parcourir le menu « Disponible en téléchargement » pour voir toute la gamme de contenu téléchargeable sur Netflix.

Utilisation de l’espace de stockage et limite de téléchargement

Lorsque vous téléchargez du contenu sur Netflix, il est important de tenir compte de l’espace de stockage sur votre appareil. La taille des téléchargements Netflix varie en fonction de la qualité de la vidéo. Les paramètres de qualité sont réglables pour contrôler l’espace que prendra votre téléchargement Netflix.

Aussi, il est important de noter qu’il existe des limites quant au nombre de fois où un titre peut être téléchargé par an. Ces limites sont mises en place pour des raisons de droit d’auteur mais ne devraient pas affecter l’utilisateur moyen.

En fin de compte, la sauvegarde de vos films Netflix est un excellent moyen de prendre le contrôle de votre expérience de visionnage. Vous pouvez ainsi regarder Netflix hors-ligne, que vous soyez en déplacement, dans une zone sans réseau ou tout simplement soucieux d’économiser vos données. Maintenant que nous avons couvert les bases, nous aborderons dans la suite les spécificités du téléchargement de séries Netflix sur ordinateur et sur mobile.

Guide étape par étape pour télécharger des films et des séries sur Netflix

Sur ordinateur

Rentrons dans le vif du sujet : Comment télécharger des films et séries sur Netflix sur votre ordinateur ? Bien qu’il soit très agréable de se prélasser devant Netflix avec une connexion Internet stable, parfois, cela n’est pas possible. C’est là où le téléchargement Netflix PC entre en jeu. Suivez ces étapes pour profiter de vos série ou film préférés, même hors connexion.

Étape 1: Assurez-vous d’avoir la dernière version de l’application Netflix. Si ce n’est pas le cas, mettez-la à jour.

Étape 2: Connectez-vous à votre compte Netflix et recherchez les films à télécharger sur Netflix ou les séries que vous souhaitez voir hors ligne.

Étape 3: Une fois que vous avez trouvé votre film ou série, cliquez dessus pour ouvrir sa page de détails.

Étape 4: À côté de chaque épisode Netflix à télécharger, vous verrez une icône de téléchargement. Cliquez sur cette icône pour lancer le téléchargement Netflix.

Étape 5: Attendez que le téléchargement se termine. Vous pouvez suivre la progression dans l’onglet « Mes téléchargements ».

Sur le mobile

Regarder Netflix hors-ligne est aussi attirant sur mobile, surtout pendant les longs trajets. Mais alors, comment télécharger sur Netflix sur son smartphone ? Le téléchargement Netflix sur mobile est presque identique à celui sur PC.

Étape 1: Assurez-vous d’avoir installé l’application Netflix et que vous êtes connecté à votre compte.

Étape 2: Choisissez votre film Netflix à téléchargerou l’épisode de série que vous souhaitez voir.

Étape 3: Tapez sur le film ou l’épisode en question pour accéder à sa page de détails.

Étape 4: Tapez sur l’icône de téléchargement qui se trouve à côté de la description du film ou sous le titre de l’épisode.

Étape 5: Une fois le téléchargement terminé, vous retrouverez vos films et épisodes dans l’onglet « Téléchargements » de votre application Netflix.

Petite astuce : pour ne pas vous retrouver à court d’espace de stockage, pensez à régulièrement supprimer les films et séries Netflix téléchargés que vous avez déjà visionnés.

Avec ce guide étape par étape, vous avez donc toutes les clés en main pour effectuer vos téléchargements Netflix, que cela soit sur ordinateur ou sur mobile. Profitez alors de vos séries et films préférés, où que vous soyez et même sans connexion Internet !

Gérer les téléchargements

Une fois que vous avez réussi à télécharger films et séries Netflix, vous pouvez avoir besoin de stocker films Netflix de manière efficiente. Voici comment y parvenir.

Accès et lectures des téléchargements

L’accès aux éléments téléchargés est un jeu d’enfant. Après avoir effectué un téléchargement Netflix, allez simplement à la section « Mes Vidéos » de votre compte, qui est généralement située dans le menu déroulant de la barre supérieure. Toutefois, gardez à l’esprit que ces vidéos sont disponibles uniquement sur l’appareil sur lequel elles ont été téléchargées. Il est également intéressant de savoir que vous pouvez regarder Netflix hors-ligne grâce à cette méthode.

Suppression de téléchargements pour libérer de l’espace

Il est important de gérer efficacement votre espace de stockage, surtout si vous avez une limite. Pour supprimer des téléchargements, accédez à « Mes Vidéos » et appuyez simplement sur « Éditer » ou « Modifier », puis sélectionnez les films ou les séries que vous souhaitez supprimer. Cette information vous permet de stocker série Netflix de manière plus efficace.

Problèmes courants de téléchargement et comment les résoudre

Comme pour tout autre service en ligne, des problèmes peuvent survenir lors du téléchargement Netflix. Ne vous inquiétez pas, nous avons les solutions pour vous.

Problème de stockage

L’un des problèmes les plus courants est le manque d’espace de stockage, surtout si vous téléchargez beaucoup de films ou de séries. Vous pouvez résoudre ce problème en supprimant les téléchargements que vous avez déjà regardés ou que vous ne prévoyez pas de regarder dans un avenir proche.

Problème de réseau

Les problèmes de réseau peuvent également empêcher le téléchargement sur Netflix. Dans ce cas, vous pouvez soit essayer de changer de réseau, soit de résoudre les problèmes de votre réseau actuel. Vous pouvez également essayer de redémarrer votre appareil.

Conclusion

Maintenant, vous devriez être capable de télécharger des films et séries sur Netflix, de les gérer efficacement et de résoudre les problèmes qui pourraient survenir. Prendre le temps de maîtriser ces éléments vous permettra de profiter au maximum de vos séances de cinéma et de télévision Netflix, même sans connexion Internet.

FAQ : Comment télécharger des films et séries sur Netflix ?

comment puis-je télécharger des films et séries sur Netflix ?

Pour télécharger des films et séries sur Netflix, il vous suffit de sélectionner le titre que vous souhaitez regarder et de chercher l’icône de téléchargement, généralement représentée par une flèche vers le bas. Cliquez dessus pour lancer le téléchargement.

Combien de titres puis-je télécharger sur Netflix ?

Le nombre de titres que vous pouvez télécharger sur Netflix dépend de l’espace de stockage disponible sur votre appareil. Il n’y a pas de limite prédéfinie de téléchargements, mais gardez à l’esprit que les titres téléchargés expirent après un certain temps et doivent être renouvelés.

Comment puis-je savoir quels titres sont disponibles au téléchargement sur Netflix ?

Pour savoir quels titres sont disponibles au téléchargement sur Netflix, vous pouvez rechercher l’icône de téléchargement sur la page de description du titre. Tous les titres ne sont pas forcément téléchargeables, cela dépend des accords de licence avec les différents studios.

Puis-je regarder des films et séries téléchargés sans connexion Internet sur Netflix ?

Oui, une fois que vous avez téléchargé des films et séries sur Netflix, vous pouvez les regarder sans connexion Internet. Cependant, gardez à l’esprit que les téléchargements ont une date d’expiration, après quoi vous devrez les renouveler en ligne.