Dans quel ordre regarder les films Jurassic Park/World ?

Depuis 1993, la saga Jurassic Park/World n’a cessé de fasciner petits et grands avec ses incroyables dinosaures. Mais avec cinq films dans l’univers de Jurassic Park et deux de Jurassic World, pour un total de sept longs métrages, il peut être difficile de savoir par où commencer. Et qu’en est-il des séries animées dérivées sur Netflix? Faut-il les intégrer, et si oui, à quel moment? Ne vous inquiétez pas, nous allons vous guider. Continuez à lire pour découvrir l’ordre chronologique optimal pour regarder ces films palpitants.

Ce qu’il faut retenir :

Pour une appréciation chronologique de l’histoire, il est recommandé de suivre l’ordre d’apparition cinématographique : Jurassic Park (1993), The Lost World: Jurassic Park (1997), Jurassic Park III (2001), Jurassic World (2015), Jurassic World: Fallen Kingdom (2018), et finalement, Jurassic World: Dominion (2022).

Le spectacle visuel est maximisé en respectant l’ordre ci-dessus, car les progrès technologiques et les effets spéciaux s’améliorent à chaque sortie d’un nouveau film.

Cependant, pour une compréhension globale de la trame de fond, il est possible de regarder Jurassic World avant Jurassic Park. Souvenez-vous juste que Jurassic World est une ré-imagination, pas une suite linéaire.

La saga Jurassic en un regard

Avec des effets visuels révolutionnaires, des personnages mémorables et une action de préhension des goules, la franchise Jurassic Park a été un pilier du cinéma depuis sa sortie en 1993. La franchise Jurassic World, une suite contemporaine à la trilogie Jurassic Park acclamée par la critique, a suivi en 2015.

L’origine de la saga Jurassic

Tout a commencé avec le film Jurassic Park en 1993, réalisé par le légendaire réalisateur Steven Spielberg. Le film a été basé sur le roman de Michael Crichton de 1990, décrivant un parc d’attractions peuplé par des dinosaures génétiquement ramenés à la vie grâce à l’ADN préservé dans l’ambre. Ce premier film a marqué le début d’une série qui allait prendre vie et évoluer pendant plus de deux décennies.

L’impact culturel et répercussions des films

Le film original a établi plusieurs records du box-office et est considéré comme un classique du cinéma moderne. Il a repoussé les limites de la technologie CGI, créant une réalité dans laquelle les dinosaures pouvaient sembler plus vrais que nature. Le rugissement emblématique du T-Rex, l’atmosphère de mystère de l’île Nublar et les mélodies captivantes de John Williams ont marqué l’imagination de millions de spectateurs. Les films suivants ont continué à développer la filmographie Jurassic Park, construisant sur cette base avec des séquences d’action palpitantes, des personnages inoubliables et une exploration plus profonde des applications de la technologie génétique.

Dans quel ordre regarder la saga Jurassic?

Que vous revisitiez la franchise pour la énième fois ou que vous vous plongiez pour la première fois dans le monde des dinosaures, l’ordre de visionnage Jurassic Park et Jurassic World peut s’avérer un peu déroutant.

L’ordre de sortie des films

Le ordre des films Jurassic en sortie cinéma est le suivant : Jurassic Park (1993), Le Monde perdu : Jurassic Park (1997), Jurassic Park III (2001), film Jurassic World (2015), Jurassic World: Fallen Kingdom (2018). C’est l’ordre le plus simple pour se lancer dans la collection Jurassic Park et la collection Jurassic World.

L’ordre chronologique des films

Cependant, l’ordre visionnage Jurassic Park et Jurassic World en fonction du déroulement des événements dans l’univers est le même que la sortie en salle. En effet, contrairement à certaines franchises, les films de la série Jurassic ont été libérés dans un ordre chronologique, facilitant le visionnage Jurassic World et Jurassic Park. Les films respectent leur structure temporelle en termes d’événements qui se produisent dans l’univers Jurassic.

Dans les deux cas, le passage du temps est respecté, que ce soit entre les deux trilogies ou au sein de chacune d’elles. Cela rend l’immersion dans les films plus fluide pour les spectateurs, sans avoir à se soucier des sauts temporels ou des préquelles déroutantes souvent présentes dans d’autres franchises à succès du cinéma.

Examen détaillé de l’ordre de visionnement

La grande beauté de la franchise Jurassic Park et de la franchise Jurassic World réside dans leur diversité et leur évolution au fil du temps. Pour apprécier pleinement l’univers étendu des dinosaures captivant de Steven Spielberg et Colin Trevorrow, nous examinons en détail l’ordre de visionnage de Jurassic Park et l’ordre de visionnage de Jurassic World.

Les films originaux de Jurassic Park (1993, 1997, 2001)

Commençant par le Jurassic Park ordre original, voici les trois premiers films.

1. Jurassic Park (1993) : Le film d’origine qui a lancé une série Jurassic Park de grande envergure. Il présente le parc à thème de dinosaures créé par le milliardaire excentrique John Hammond (Richard Attenborough).

2. The Lost World: Jurassic Park (1997) : Ce deuxième film vise à présenter un autre site d’élevage de dinosaures, situé sur une île voisine.

3. Jurassic Park III (2001) : Le troisième film de la liste des films Jurassic Park revient sur l’île de la première suite, avec un nouveau groupe de visiteurs malheureux.

L’ordre de sortie des films établit le cadre de l’histoire, avec des tensions croissantes et des enjeux de plus en plus élevés.

Les films de Jurassic World (2015, 2018)

Passons maintenant à l’ordre de visionnage de Jurassic World. Ces films incarnent la nouvelle génération de la collection Jurassic World et introduisent de nouveaux personnages ainsi que de nouvelles menaces dinosauresques.

1. Jurassic World (2015) : Ce premier film de la série Jurassic World dévoile un parc à thème entièrement fonctionnel, réalisant ainsi la vision originale de John Hammond. Cependant, les complications surviennent lorsque le tout nouveau dinosaure génétiquement modifié de l’île s’évade.

2. Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) : La suite directe du film précédent, cette entrée lance une course contre la montre pour sauver les dinosaures de l’île menacée par un volcan en éruption.

La vision de Jurassic Park et Jurassic World comme une saga unique

Au-delà de l’ordre des films Jurassic, la vraie beauté de la franchise réside dans son intégration à la fois des anciens et des nouveaux éléments qui permettent une expérience harmonieuse pour les fans.

Les liens entre Jurassic Park et Jurassic World

En dépit du passage du temps et du changement de titre, les films de la collection Jurassic World n’oublient jamais leurs racines. Ils maintiennent plusieurs liens avec les films originaux de Jurassic Park, qu’il s’agisse de la réapparition d’anciens personnages ou de certaines sous-intrigues préservées.

Comment le passé et le présent de la saga se relient

Un spectateur attentif observera que, malgré les différences de décor et de ton, l’histoire de l’ordre de visionnage de Jurassic World fait écho à celle de l’ordre de visionnage de Jurassic Park. En effet, les erreurs du passé ont une influence sur les événements présents, et les leçons apprises au fil des années ajoutent une profondeur émotionnelle à l’ensemble de l’intrigue. La suite Jurassic World dégage une sorte de nostalgie, tout en forgeant sa propre identité.

Regarder la saga dans le futur

L’immense franchise Jurassic, ne s’arrête pas là. Alors que vous avez à présent une vue complète sur l’ordre de visionnage des films Jurassic Park et Jurassic World, laissez-nous vous donner un aperçu de ce qui nous attend dans le futur.

L’anticipation du prochain Jurassic World: Dominion

Récemment annoncé pour une sortie en 2022, le film le plus récent de la franchise accroît résolument notre anticipation. Le prochain opus de la suite Jurassic World, intitulé « Jurassic World: Dominion », est actuellement en production.

Le film promet une fusion des anciens et nouveaux personnages, avec le retour de plusieurs visages familiers du Film Jurassic Park d’origine, y compris Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Les fans seront ravis de voir ces vétérans repriser leurs rôles aux côtés des nouveaux héros de la suite Jurassic World Chris Pratt et Bryce Dallas Howard.

Sans trop en dévoiler, le film s’inscrit dans la continuité de la série Jurassic World, avec des dinosaures qui envahissent le monde moderne.

Discussion sur l’avenir potentiel de la saga

Alors, que nous réserve le futur pour la franchise Jurassic ? La saga, ayant un énorme succès mondial, on peut s’attendre à ce que les producteurs continuent à capitaliser sur ces précieuses licences. Que ce soit avec plus de films, des spin-off, ou peut-être même une série, le potentiel est absolument énorme pour l’empire Jurassic.

C’est une aventure toujours en expansion qui, depuis plus de deux décennies, a continué à fasciner et à terrifier les fans de cinéma du monde entier. En tout cas, une chose est certaine : l’avenir pour cette franchise semble vraiment prometteur.

Conclusion : L’expérience fascinante de Jurassic, du passé au futur

En somme, que vous soyez novice ou fan de longue date, la collection de films Jurassic offre une expérience de visionnement fascinante. Comprendre l’ordre de visionnage Jurassic Park et l’ordre des films Jurassic World améliorera sûrement votre appréciation de cette franchise spectaculaire.

Quelle que soit l’ordre que vous choisirez pour regarder ces films, attendez-vous à être emporté par ces incroyables histoires de dinosaures qui captivent l’attention d’innombrables cinéphiles à travers le monde.

Alors que nous attendons avec impatience le prochain chapitre de cette saga avec Jurassic World: Dominion, nous espérons que ce guide vous aidera à planifier votre prochain visionnage Jurassic World ou visionnage Jurassic Park. Prenez votre pop-corn, asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous pour un voyage incroyable à travers le temps, des jungles primitives aux laboratoires génétiques de pointe. C’est l’heure de votre guide Jurassic World et guide Jurassic Park !

Bonne aventure cinématographique dans le monde spectaculaire de Jurassic !

FAQ: dans quel ordre regarder Jurassic Park/World ?

quel est l’ordre chronologique des films Jurassic Park/World ?

L’ordre chronologique des films Jurassic Park/World est le suivant :

1. Jurassic Park (1993)

2. The Lost World: Jurassic Park (1997)

3. Jurassic Park III (2001)

4. Jurassic World (2015)

5. Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)

6. Jurassic World: Dominion (à venir en 2022)

dans quel ordre les films Jurassic Park/World ont-ils ete produits ?

Les films Jurassic Park/World ont été produits dans l’ordre suivant :

1. Jurassic Park (1993)

2. The Lost World: Jurassic Park (1997)

3. Jurassic Park III (2001)

4. Jurassic World (2015)

5. Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)

6. Jurassic World: Dominion (à venir en 2022)

faut-il regarder Jurassic Park avant Jurassic World ?

Il est recommandé de regarder les films Jurassic Park avant Jurassic World, car les événements de Jurassic World font écho à ceux des films originaux. Cela permet de mieux comprendre l’univers et les références de la saga.

peut-on regarder les films Jurassic Park/World dans n’importe quel ordre ?

Bien que regarder les films dans l’ordre de leur sortie puisse offrir une meilleure expérience narrative, il est possible de regarder les films Jurassic Park/World dans un ordre différent. Cependant, certains éléments de l’intrigue pourraient être moins compréhensibles si on dévie trop de l’ordre chronologique initial.

quels films Jurassic Park/World sont les plus populaires ?

Les films Jurassic Park les plus populaires sont généralement considérés comme Jurassic Park (1993) et Jurassic World (2015). Ces deux films ont été particulièrement bien reçus par le public et ont contribué à faire de la franchise un succès mondial.