Dans quel ordre regarder les films Harry Potter ?

Entrer dans le merveilleux monde de Harry Potter n’est pas toujours simple. Avec sept livres, huit films, une pièce de théâtre et deux films prequels, quelle est la meilleure façon de découvrir cette saga? Est-ce préférable de se baser sur l’ordre chronologique de la publication des livres ou de regarder les films dans l’ordre des évènements? Cet article vous aidera à naviguer à travers les 1 090 minutes de magie et de suspense que contient la série. Alors, accrochez-vous à vos balais et préparez-vous à plonger dans ce guide essentiel de visionnage de Harry Potter.

Regarder les films dans l’ordre chronologique de la saga

Si vous souhaitez vous immerger pleinement dans l’univers Harry Potter, le plus simple est de regarder les films dans l’ordre chronologique de parution. C’est-à-dire, commencer par le tout premier film issu de la série Harry Potter et suivre ainsi la trame scénaristique de J.K. Rowling.

Harry Potter à l’école des sorciers

Afin d’effectuer un marathon Harry Potter complet, il faut démarrer par celui qui a tout déclenché : Harry Potter à l’école des sorciers. Une introduction remarquable dans ce monde magique qui introduit les personnages principaux que sont Harry, Hermione et Ron, tout en nous laissant découvrir leurs premières années mouvementées à l’école de Poudlard.

Harry Potter et la Chambre des Secrets

Ensuite, continuez votre ordre de visionnage Harry Potter avec Harry Potter et la Chambre des Secrets . Dans cette suite, d’étranges et mystérieux événements commencent à secouer les murs de Poudlard. De plus, Harry se voit introduit à un personnage d’une importance capitale pour la suite de la série : Tom Riddle.

Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban

Le troisième film à apparaitre dans votre liste films Harry Potter devrait être Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban. Cet opus introduit le personnage de Sirius Black, et amène des éléments innovants à l’intrigue, notamment avec le concept de voyage dans le temps. C’est aussi à partir de ce film que l’ambiance générale de la série commence à se teinter d’ombres.

Harry Potter et la Coupe de Feu

Poursuivez votre marathon films Harry Potter avec Harry Potter et la Coupe de Feu. C’est un film crucial pour le cycle Harry Potter car il sert de tournant à l’arc d’Harry. Au cœur de l’histoire, le Tournoi des trois sorciers, dont les épreuves périlleuses arrivent à un point culminant avec le retour tant redouté de Voldemort.

Se plonger dans ces films dans cet ordre des films Harry Potter permet de suivre le développement des personnages et de l’intrigue de la manière la plus naturelle qui soit. C’est également faire l’expérience de l’ascension d’Harry dans son parcours de sorcier, à mesure qu’il se dresse contre les forces du mal et prend connaissance de son destin. Que vous soyez un fan de la première heure ou un nouveau venu dans l’univers Harry Potter, cette méthode saura vous apprécier ces films à leur juste valeur.

Continuation de l’ordre chronologique

Dans le but de suivre un ordre chronologique Harry Potter, on poursuit le voyage dans l’univers enchanteur créé par J.K Rowling en continuant la série Harry Potter avec le cinquième film.

Harry Potter et l’Ordre du Phénix

D’une part, le cinquième film afin de regarder Harry Potter est intitulé « Harry Potter et l’Ordre du Phoenix ». L’univers de Harry se complique davantage avec l’émergence de l’Ordre du Phénix, une organisation secrète créée pour lutter contre Voldemort et ses serviteurs, les Mangemorts. C’est dans ce film que le combat acharné vers le bien et le mal devient plus évident, avec des révélations surprenantes concernant le passé de plusieurs personnages clés. Ce film permet aux fans de suivre la progression de la bataille contre les forces obscures mais aussi de découvrir de nouveux lieux comme le Ministère de la magie.

Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé

Le sixième film de la fimologie Harry Potter, « Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé » se plonge plus profondément dans le passé de Voldemort. Cette tranche de l’histoire de Harry Potter est marquée par la tristesse alors qu’un personnage important meurt, brisant le cœur des fans et des personnages fidèles à l’histoire. C’est aussi un moment crucial où Harry en apprend davantage sur les secrets sombres qui entourent Voldemort, donnant au spectateur un aperçu de l’enfance tragique du méchant de la série.

Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 1

Le septième film, « Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 1 », laisse voir Harry, Ron et Hermione quitter la sécurité de Poudlard afin de poursuivre leur quête pour détruire les horcruxes restants et terminer ce que Dumbledore avait commencé. Ce film est la préparation pour la bataille finale avec un rythme plus posé, offrant aux fans beaucoup de temps pour réfléchir et faire le point sur tout ce qui s’est passé jusqu’à présent.

Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2

Enfin, « Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2 » est la huitième et dernière tranche de la saga Harry Potter. Il s’agit de la conclusion époustouflante de la série. La bataille finale contre Voldemort qui se déroule à Poudlard est un moment déchirant et intense qui achève parfaitement l’histoire. À partir de ce point, les spectateurs ont la possibilité de voir comment se termine l’histoire du cycle Harry Potter, tout en apportant des réponses à toutes les questions posées lors des films précédents.

Regarder Harry Potter dans cet ordre chronologique permet de saisir les nuances de l’histoire et donner du contexte à chaque situation, sans compter l’aspect émotionnel de suivre les personnages tout au long de leurs aventures et les voir grandir, évoluer et affronter des défis de plus en plus redoutables. Que l’on soit amateur de l’univers Harry Potter ou nouveau venu, on ne peut qu’apprécier la richesse et la profondeur de cet univers fantastique et complexe.

Au-delà de la saga principale : où se placent Les Animaux fantastiques ?

L’univers Harry Potter ne s’arrête pas à la série originale de films, continuez votre marathon Harry Potter avec la série de films ‘ » Les Animaux fantastiques « . Ceux-ci se déroulent bien avant l’époque de Harry Potter et apportent une perspective fascinante sur le monde de la magie.

Les Animaux Fantastiques

Le premier film de la série introduit un nouveau personnage principal, Norbert Dragonneau, dans le New York des années 1920. Ce film présente un tout nouveau côté du univers Harry Potter, axé sur la magie américaine avec ses propres lois et coutumes. Les fans peuvent s’attendre à découvrir de nouvelles créatures magiques, des intrigues fantastiques et l’histoire de la lutte contre Gellert Grindelwald, qui sera un personnage crucial dans les films suivants.

Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald

La suite du premier film entraîne les spectateurs plus profondément dans la magie des années 1920 avec plus d’action, de mystères confidentiels et de personnages bien-aimés de la saga Harry Potter. Nous rencontrons ici une jeune version de Albus Dumbledore et nous en apprenons davantage sur son passé complexe avec Grindelwald.

Les films à venir dans l’univers de Harry Potter

Des films supplémentaires sont prévus dans la série Les Animaux fantastiques, qui promettent tous de prolonger l’héritage de l’univers Harry Potter. Peu d’informations sont disponibles pour le moment, mais les fans peuvent s’attendre à voir des personnages familiers et de nouvelles aventures pleines de mystère et de magie.

Pour en découvrir davantage

Maintenant que vous avez la liste complète des films Harry Potter en ordre, incluant la série des Animaux fantastiques, vous êtes prêts à vous plonger pleinement dans l’univers magique de J.K Rowling. Le respect de l’ordre chronologique Harry Potter est crucial pour comprendre pleinement l’histoire et la richesse incroyable de cet univers. Que vous soyez nouveau dans le monde de la magie ou un sorcier confirmé, nous espérons que ce guide Harry Potter vous aidera à planifier votre prochain marathon de films. Et si vous voulez en apprendre plus sur les détails cachés dans la saga, n’hésitez pas à consulter nos autres articles dédiés à l’univers Harry Potter.

