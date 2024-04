Dans quel ordre regarder les films Spider-Man ?

Accrochez-vous bien à votre toile, amateurs de Spider-Man, car votre aventure cinématographique pourrait être un défi. Avec 8 films principaux sortis sur deux décennies, trois acteurs différents dans le rôle-titre et plusieurs réinventions de l’histoire, dans quel ordre devriez-vous regarder ces blockbusters de Spider-Man ? Difficile à dire ? Ne vous inquiétez pas ! Cet article décompose en détail la chronologie complexe de la saga du tisseur. Alors, prêts à démêler cette toile complexe ? Tenez-vous prêts et plongez avec nous dans l’univers de Spider-Man.

Ce qu’il faut retenir :

Commencez par la trilogie de Sam Raimi (2002-2007), avec Toby Maguire incarnant Spider-Man. Ces films posent les bases de l’histoire.

Ensuite, regardez les deux films de la série « Amazing Spider-Man » (2012-2014) avec Andrew Garfield.

Terminez par l’ère du MCU (Marvel Cinematic Universe), avec Tom Holland en Peter Parker dans « Spider-Man : Homecoming » (2017), « Spider-Man: Far From Home » (2019) et « Spider-Man: No Way Home » (2021).

Films Spider-Man: l’ordre chronologique

Peut-être que vous vous demandez dans quel sens regarder les films de Spider-Man pour ne pas être complètement perdu. Voici donc un guide qui peut vous aider à y voir plus clair.

L’univers de Spider-Man s’est déroulé en plusieurs phases, avec des récits qui, bien que parallèles à bien des égards, ont chacun leur propre ton et leur propre style. En suivant l’ordre chronologique de Spider-Man , vous pourrez apprécier l’évolution du personnage au fil des décennies tout en suivant une liste cohérente des films Spider-Man.

L’ère de Sam Raimi

Tout a commencé avec l’ère de Sam Raimi. La trilogie originale, qui comprend « Spider-Man » (2002), « Spider-Man 2 » (2004) et « Spider-Man 3 » (2007) a introduit Tobey Maguire dans le rôle de l’homme-araignée pour la première fois. Ces films ont défini le ton pour les adaptations ultérieures de l’univers de Spider-Man. Si vous suivez le Spider-Man films ordre par chronologie, c’est ici que vous devriez commencer.

L’époque de Marc Webb

Ensuite vient l’ère de Marc Webb. Deux films ont été réalisés sous sa direction « The Amazing Spider-Man » (2012) et « The Amazing Spider-Man 2 » (2014), avec pour principal acteur Andrew Garfield. Ces films ont proposé une nouvelle interprétation du monde de Spider-Man, avec une vision plus sombre et plus réaliste.

L’ère du Marvel Cinematic Universe

On passe ensuite à Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Tom Holland prend le relais dans cette nouvelle série qui a commencé en 2016 avec « Captain America: Civil War », avant d’enchaîner avec « Spider-Man: Homecoming » (2017), « Avengers: Infinity War » (2018), « Avengers: Endgame » (2019), « Spider-Man: Far From Home » (2019) et le très attendu « Spider-Man: No Way Home » (2021).

Dans l’ordre chronologique Spider-Man du MCU, « Captain America: Civil War » est le premier film à voir, car c’est là que Spider-Man fait sa première apparition. « Spider-Man: Homecoming » est ensuite le premier film solo de Spider-Man dans le MCU.

Rien ne vous empêche évidemment de suivre plutôt l’ordre de sortie des Spider-Man, ce qui peut présenter un certain charme pour voir comment les différents films ont évolué avec la pop culture au fil des ans.

En résumé, si vous voulez regarder Spider-Man dans l’ordre chronologique, prenez la trilogie de Sam Raimi comme point de départ, puis passez à celle de Marc Webb, et terminez avec la série de films du MCU. Vous vous offrirez une expérience inoubliable qui vous donnera sans doute envie de revoir tous les Spider-Man! N’oubliez pas de prendre du pop-corn, installez-vous confortablement et que le spectacle commence!

Films Spider-Man: l’ordre de sortie

Il est parfois intéressant de regarder les films dans l’ordre dans lequel ils sont sortis pour voir comment le personnage évolue et comment les film-makers adaptent ses aventures au fil du temps. Voici alors l’ordre de sortie des films Spider-Man.

La trilogie originale

La trilogie originale, réalisée par Sam Raimi, a marqué le début de l’homme araignée sur grand écran. Voilà l’ordre dans lequel vous devriez regarder ses aventures :

Spider-Man (2002)

(2002) Spider-Man 2 (2004)

(2004) Spider-Man 3 (2007)

Ces films mettent en scène Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker, l’alter ego de Spider-Man, et sont remarquables pour leurs effets spéciaux et leur interprétation du personnage.

The Amazing Spider-Man

Quelques années après l’achèvement de la trilogie originale, une nouvelle série de films vit le jour avec un nouveau réalisateur, Marc Webb, et un nouveau Spider-Man, Andrew Garfield. Voici leur ordre de sortie :

The Amazing Spider-Man (2012)

(2012) The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro (2014)

Ces deux films ont adopté une approche légèrement différente de celle de la trilogie originale, avec un Parker plus sombre et une romance plus appuyée avec Gwen Stacy.

Le Spider-Man MCU

Finalement, l’arrivée de Spider-Man dans l’univers cinématographique de Marvel a marqué une nouvelle étape pour le super-héros. Cette fois, Tom Holland a enfilé le costume de l’homme-araignée. Voici l’ordre de sortie des films de Spider-Man dans le MCU :

Captain America: Civil War (2016, pour la première apparition)

(2016, pour la première apparition) Spider-Man: Homecoming (2017)

(2017) Spider-Man: Far From Home (2019)

(2019) Spider-Man: No Way Home (2021)

En plus d’être présents dans leurs films solo, Spider-Man et son alter ego Peter Parker apparaissent également dans d’autres films du MCU, ajoutant une couche supplémentaire à la compréhension et à la complexité de leur personnage.

Conclusion

Chacune de ces tranches de la saga Spider-Man offre une perspective unique sur le personnage et son univers. Que vous choisissiez de regarder les films dans leur ordre de sortie, ou de les regrouper par réalisateur, l’important est de profiter de ces supers aventures de notre héros préféré. Spider-Man.

Autres apparitions de Spider-Man

Outre les films en prise de vues réelles, notre héros araignée a également fait des apparitions remarquables dans d’autres formats. Ces diverses éditions apportent une saveur unique à la saga en créant différentes interprétations de l’univers de Spider-Man.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

En 2018, une toute nouvelle interprétation de l’homme araignée est apparue dans Spider-Man: Into the Spider-Verse. Ce film animé multi-récompensé a introduit au monde une version plus jeune de Spider-Man, Miles Morales. Ce film, qui réussit à distiller la complexité du Spider-Man séquence à travers un scénario évolutif, est un ajout incontournable à votre ordre de visionnage Spider-Man.

Séries télévisées

Spider-Man a également été adapté de nombreuses fois à la télévision. Les séries télévisées ont pour avantage de pouvoir développer l’histoire de Peter Parker et de son alter ego Spider-Man de manière plus détaillée. Parmi les nombreuses séries, on retrouve « The Spectacular Spider-Man », « Spider-Man: The Animated Series » ou encore « Ultimate Spider-Man ». Cependant, il n’y a pas de Spider-Man série ordre spécifique à respecter pour ces apparitions télévisuelles.

Conclusion: Pour en savoir plus sur l’ordre de visionnage de Spider-Man

Ordre chronologique vs Ordre de sortie

Une question commode à poser serait : « Quel est le meilleur ordre pour regarder Spider-Man ? »

Certains puristes argumenteront que l’ordre films Spider-Man de sortie est le meilleur moyen de voir la franchise dans le contexte historique de sa création. En contrastant cela, l’ordre chronologique Spider-Man fournit un récit continu, mais peut être source de confusion en raison du reboot fréquent de la franchise.

En fin de compte, le choix revient au spectateur. Certains préfèrent le suspens et l’anticipation de l’ordre de sortie, tandis que d’autres apprécient la continuité et la cohérence de la chronologie. Quelle que soit votre préférence, il reste essentiel de se rappeler que le divertissement est l’objectif ultime, alors autant choisir l’option qui vous procure le plus de plaisir.

Pour aller plus loin

Si vous souhaitez vous lancer dans le marathon des films Spider-Man, prenez le temps de consulter notre Guide de visionnage Spider-Man. Il vous fournira une liste détaillée des films Spider-Man, ainsi qu’un éclairage sur les éléments à ne pas manquer lors de votre séance de visionnage. Que vous soyez un fan de la première heure ou un nouveau venu dans l’univers de Spider-Man, ce guide vous aidera à naviguer dans le dédale des aventures de l’homme araignée.

Rappelez-vous, peu importe l’ordre des Spider-Man que vous choisissez de suivre, la plus importante est de savourer chaque instant de ces films emblématiques. Amusez-vous bien à regarder Spider-Man!

