Murder saison 6 : notre enquête pour le meurtre d’Asher

Il n’est donc pas surprenant que la saison 6 de Murder soit au coeur d’une recherche intensive notamment pour savoir qui a tué Asher.

Il faut également savoir que la série vient de commencer, il faudra alors regarder la suite avec la plus grande attention.

Asher, la taupe du FBI a été tuée

Cela fait désormais six saisons que Murder est au rendez-vous avec des intrigues toujours aussi palpitantes. Les téléspectateurs ont tout de même été bouleversés notamment à cause du décès d’Asher. Les adeptes de la série évoquent plusieurs suspects, il y a à chaque fois des arguments assez intéressants que vous devez prendre en compte.

Gabriel aurait pu commettre le meurtre puisqu’il loge à côté d’Asher, son implication est donc très probable .

. Franck est souvent le personnage le plus intéressant pour commettre des meurtres, Bonnie aurait donc pu faire appel à ses services.

Les fans se dirigent aussi vers Bonnie comme nous avons pu le préciser, elle ferait son possible pour aider Annalise.

Olivier aurait lui aussi pu passer à l’acte, car la révélation concernant le profil d’Asher n’est pas forcément très bien appréciée.

Ce sont bien sûr des suppositions et seuls les prochains épisodes nous permettront de savoir si l’un de ces personnages a pu tuer Asher. Certains évoquent aussi une implication de Wes, car ce personnage a de nombreux mystères et il s’agit d’une piste relativement facile, mais est-elle fiable pour autant ? Dans tous les cas, la première partie de la saison 6 de Murder a été bouleversante, car les producteurs ont décidé de tuer ce personnage important. Sur ABC, vous pouvez découvrir la seconde partie depuis le 2 Avril.

La saison 6 sera la dernière pour Murder

Il est donc temps de clôturer cette série qui aura pu perdurer pendant près de six saisons. La seconde moitié doit de ce fait être savourée à sa juste valeur puisque vous n’aurez plus de nouveaux épisodes. Tous les mystères seront alors révélés et vous pourrez aussi apprendre l’identité du tueur d’Asher. Les téléspectateurs se demandent également si Karla Souza sera au rendez-vous dans cette seconde partie. Nous avons également pu mener notre petite enquête et quelques révélations ont été faites dans la presse.

C’est TVLIne qui est à l’origine de cette indiscrétion, Karla Souza serait donc présente dans les six derniers épisodes de la saison 6 de Murder. Matt Webb Mitovich a de ce fait partagé quelques informations assez croustillantes.

Par ailleurs, elles ont ajouté que l’histoire de Laurel se terminera de manière satisfaisante.

Nous sommes donc impatients de découvrir les nouveaux épisodes qui nous l’espérons pourront clôturer comme il se doit cette série très sympathique. Vous pouvez découvrir les précédentes saisons sur Internet avec notamment les plateformes de streaming. Si vous ne connaissez pas cette production, vous avez forcément un long retard à combler avec notamment cinq saisons à regarder, mais les intrigues sont rapides à dévorer.