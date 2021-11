Muriel Robin explique son calvaire, l’humoriste ne peut plus vivre sans antidépresseur !

Tout n’est pas toujours au beau fixe pour Muriel Robin. L’humoriste fait quelques confidences dans l’émission Il n’y a pas qu’une vie dans la vie, sur Europe 1. L’occasion parfaite pour elle, de se confier un peu plus sur ses problèmes de dépression. Elle révèle ne pas être en mesure de vivre sans antidépresseurs.

Muriel Robin, accablée pas la dépression : impossible de se passer des antidépresseurs

Le samedi 30 octobre 2021, l’humoriste a été accueillie par Isabelle Morizet sur Europe 1. C’était précisément au cours de l’émission Il n’y a pas qu’une vie dans la vie. Elle profite de ce moment propice qui lui a été accordé pour s’exprimer en toute quiétude. Elle se confie principalement sur sa dépression qui fait partie aujourd’hui, intégrante d’elle.

En effet, Muriel Robin, qui se retrouve prise au piège par la dépression depuis de longues années s’est résignée à vivre avec ça. Elle affirme « Je ne peux pas vivre sans antidépresseurs ». Elle poursuit « J’ai essayé de faire sans les antidépresseurs, mais ça ne marche pas. Ça ne marche plus ».

Elle souligne donc que la reconnaissance du public n’a été qu’une solution passagère. Elle déclare « ça apaise, mais ça ne soigne pas le fond ». Visiblement, sa forte volonté d’intégrer le cinéma était plus animée par son besoin précédent de reconnaissance.

Tout compte fait, même étant très appréciée aujourd’hui du grand public français, cela ne règle pas grande chose à son calvaire. Elle confie « Je suis une dépressive, j’ai toujours eu ça en moi ». À elle de conclure : « Je suis sous antidépresseurs, je le dis, et ce sera toute ma vie ».

Des moments traumatisants pendant son enfance

L’humoriste a subi pas mal d’événement, non-reluisant étant plus jeune. Elle confie « J’ai été coincée dans un ascenseur et puis j’ai aussi été caressé par le curé ». « (…) il se trouve que j’avais 12 ans » a-t-elle précisé.

C’est un moment marquant qui a traumatisé l’humoriste. Elle avait même voulu garder cela pour elle afin de ne pas peiner sa famille. Elle affirme « on veut protéger ses parents. On ne veut pas leur faire du souci ». « Souvent, ils travaillent, on ne va pas leur rajouter ça » a-t-elle ajouté.

Muriel Robin, sa carrière et sa vie amoureuse

Muriel Robin est née à Montbrison dans la Loire, plus précisément en août 1955. C’est une femme qui a plus d’une corde à son arc. Déjà en 2015, elle est à l’affiche de la pièce Momo plus précisément avec François Berléand. Hormis ça, elle fait également un retour au cinéma en 2016. Et ce, particulièrement dans Les Malheurs de Sophie de Christophe Honoré.

Du point de vue privé, Muriel Robin vit aux côtés de la comédienne Anne Le Nen. Les deux amoureuses filent le parfait amour depuis une bonne année déjà. Elles se sont pacsées depuis décembre 2009 environ.