Un petit geste qui témoigne un grand amour

Depuis près de quatorze ans, Muriel Robin et Anne Le Nen vivent le parfait amour. Bien que les deux jeunes femmes s’aiment à la folie, elles dévoilent rarement leur flamme en public. Toutefois, le 25 septembre 2020 a été unique. En effet, ce jour-là, Anne Le Nen a célébré son 49e printemps. À cette occasion, Muriel Robin n’a pas pu s’empêcher d’écrire de tendres mots à sa bienaimée.

Ainsi, sur Instagram, l’humoriste lui a fait une belle déclaration d’amour. « Aujourd’hui c’est l’anniversaire de l’amour de ma vie. Ma Anne, je veux que tu saches que je t’aime. Je n’écris pas souvent, mais quand j’écris, j’écris ! », a tendrement écrit Muriel Robin. Pour illustrer son propos, cette dernière a publié une jolie photo d’elles deux, ensemble. Elles étaient côte à côte et main dans la main, au bord de l’eau, sous un soleil doré. La photo a vraisemblablement été capturée en Corse. Un pays qui est énormément apprécié par les deux amoureuses puisqu’elles peuvent profiter d’un moment intime, loin du monde. Pour elles, la Corse leur donne le silence, la nature et la distance. « C’est notre meilleure amie. C’est même un abri », expliquait Muriel Robin, dans une interview accordée à Gala.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la première fois que Muriel Robin trouve les mots justes pour rendre hommage à la comédienne. En 2018, dans les colonnes de Paris Match, la femme de 65 ans lui a fait un spectaculaire éloge. « Anne Le Nen est solaire. Elle est une belle personne, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. En effet, en plus d’avoir une beauté somptueuse, elle est également saine, très solide, et très droite. La chose que j’admire chez elle est surtout son cœur immense et sa très forte personnalité. Elle ne cesse de me bluffer. Quand j’étais dans la destruction, l’alcoolisme mondain, et la mauvaise nourriture, c’est Anne qui a su bouleverser mes habitudes. C’est peut-être même la seule personne capable d’avoir l’ascendant sur moi. Aussi, c’est l’une des rares personnes que j’écoute parce que je l’aime. En outre, Anne sait me dire non. Une qualité que j’apprécie énormément chez une personne puisque je déteste les gens qui n’osent pas me contredire », a-t-elle énuméré.

Une histoire d’amour très inattendue

L’idylle entre Muriel Robin et Anne Le Nen a commencé en 2006. Au début, les deux amoureuses n’avaient guère envisagé d’avoir une relation avec une femme. Dans une ancienne interview, l’actrice a même tenu à préciser qu’à l’époque, elle voulait vivre et construire une vie avec un homme. Toutefois, ça s’est passé autrement.

Huit ans après le début de leur relation amoureuse, Anne Le Nen était sortie de son silence. Invitée sur le plateau de Gala, cette dernière a dévoilé l’histoire de leur rencontre. Selon ses propos, elles se sont connues grâce à une amie en commun. Ce jour-là, dès le premier regard, les deux jeunes femmes ont eu une attirance réciproque. De plus, une alchimie naturelle s’était créée entre elles, durant la soirée.

Depuis cette rencontre inattendue, elles ont décidé de se mettre ensemble. Trois ans plus tard, en décembre 2009, Muriel Robin et Anne Le Nen s’étaient pacsées. Quoi qu’il en soit, une chose est sûre. Les deux jeunes femmes filent le parfait amour. Elles savourent un bonheur sans égal, l’une à côté de l’autre.