Mylène Farmer : après avoir indiqué vivre avec son petit ami, elle avoue finalement être célibataire !

Mylène Farmer : une star qui a le goût de la discrétion

Mylène Farmer a toujours été une personne discrète. C’est d’ailleurs ce qui fait son originalité. Elle ne parle presque jamais de sa vie privée. En revanche, elle n’a aucun mal à parler d’un sujet touchant la vie sociale. Par exemple, elle s’est exprimée sans détour sur la situation sanitaire actuelle face au Coronavirus.

Elle montre sa compassion à ceux qui sont atteints par la maladie, spécialement les personnes âgées. La chanteuse n’oublie pas de mentionner le personnel soignant qui se trouve en première ligne pour lutter contre la pandémie. Elle considère que ces agents sanitaires font partie des personnes les plus exposées au virus.

Pourtant, au moment de parler de sa vie personnelle, Mylène reste hésitante. Elle a toujours contourné ce sujet. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Très récemment, la chanceuse a fait quelques confessions concernant sa vie amoureuse.

Une célébrité toujours célibataire

Une interview de la star Mylène Farmer concernant sa vie privée fait le tour de la toile depuis ces derniers jours. Cette confession surprend tous les fans de la chanteuse, car celle-ci est connue pour sa grande discrétion. Elle n’aime pas parler de sa vie amoureuse devant la caméra. D’ailleurs, elle n’a jamais fait ce genre de déclaration auparavant.

Très récemment, Mylène Farmer a fait une déclaration avec beaucoup de sous-entendus sur sa vie amoureuse. Elle a effectivement laissé entendre qu’elle ne vivait plus seule désormais. Il faut dire que cette nouvelle a bien intrigué ses fans ainsi que les médias. Ces derniers ont alors essayé de faire de leur mieux pour découvrir la vérité à ce propos.

Pas plus tard que cette semaine, la chanteuse Mylène Farmer a décidé de finalement parler et de révéler la vérité en ce qui concerne sa vie amoureuse. Lors de cette interview, la star a clairement avoué qu’elle est toujours célibataire. Certes, elle ne vit pas seule, mais elle n’a jamais affirmé qu’elle vivait avec un homme non plus.

Pour éclaircir ce malentendu, la star a affirmé qu’elle habite désormais avec un capucin. Elle l’a désigné comme étant son « petit ami » puisqu’il s’agit d’un petit singe qu’elle considère vraiment comme un ami. Le grand public a donc mal interprété ses propos concernant ce petit animal qui lui tient compagnie.

La star pimente sa confession en allant encore plus loin. Elle avoue qu’elle a peur de l’abandon ultime, de la maladie et de la perte d’une personne qu’elle aime réellement. La souffrance des animaux fait également partie de ce qui l’angoisse le plus étant donné que Mylène est une militante de la protection des animaux. Elle compense donc son manque d’amour par le soutien de son public et par l’amour des animaux. Pour cette personnalité publique, élever des animaux de compagnie est une sorte de refuge. S’occuper de ces petites bêtes lui permet de moins se focaliser sur son célibat.

Par ailleurs, Mylène voulait montrer à ses fans que sa situation peut évoluer. Elle confirme sa disposition actuelle à s’abandonner. Cette volonté d’aller de l’avant dans sa lutte intérieure contre la peur est le fruit de son expérience en tant qu’artiste. Heureusement, la chanteuse se sent confiante sur scène grâce au soutien de son réalisateur et grâce à l’amour de son public. Elle se veut donc d’être à la fois battante et modeste par rapport à la réalité de sa personnalité. D’ailleurs, ayant vécu une enfance remplie d’angoisse, la star reste très renfermée.

Notre star est donc prête à prendre le risque de tomber amoureuse. Son cœur est à prendre !