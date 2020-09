Mylène Farmer : elle s’offre un retour en force avec un teaser énigmatique sur sa dernière création !

Un mystérieux teaser de Mylène Farmer attise la curiosité du public

La curiosité du public est aujourd’hui à son comble : pour son grand retour, la chanteuse Mylène Farmer prévoit une surprise de taille pour ses fans. L’interprète de « Devant soi » interpelle directement ces derniers en se servant d’un teaser publié par son agence de communication. Ce teaser indique un possible documentaire sur ses concerts à La Défense Arena.

Si généralement les stars communiquent directement avec leurs suiveurs via les réseaux sociaux, il n’en est pas de même pour Mylène Farmer. En effet, la star ne s’en sert pas pour surprendre les siens, mais parvient tout de même à créer le mystère grâce à la publication du teaser concernant ce possible documentaire de sa résidence à Paris.

La star est entourée d’une équipe de communication et marketing hors pair. Ces derniers n’ont pas hésité un instant à créer le mystère autour de « l’ultime création » de Mylène Farmer. Cela signifie que la barre est placée très haut, puisque les fans de la chanteuse s’attendent à du lourd de sa part. Le projet consiste en une bande-annonce d’un documentaire sur les coulisses de sa série de concerts à Paris La Défense Arena.

Un brin aguicheur, l’équipe de Mylène Farmer suscite la curiosité du public autour du retour de cette dernière. Le message interpelant les internautes est clair : la chanteuse revient en force et promet une surprise de taille à tous ses fans. Le mystérieux teaser permet d’entendre la voix de la chanteuse qui prépare ses derniers concerts dans les coulisses.

Mylène Farmer n’a pas dit son dernier mot

Voilà maintenant quelques semaines qu’une rumeur circule au sujet de Mylène Farmer et de la possible diffusion d’un documentaire la concernant. La sortie de cette émission concernerait les coulisses de ses derniers concerts qui ont eu lieu en juin 2019 à Paris La Défense Arena. Cette rumeur découle d’un teaser lancé par l’agence de management Hashtag NP, le samedi 12 septembre 2020, à l’occasion des 59 ans de la star.

« #MyleneFarmerUltimeCreation », tel est la légende de la vidéo publiée par l’agence de communication dont la chanteuse Mylène Farmer est un des talents. Cette fameuse vidéo ne présente pas la moindre image. Elle permet simplement aux internautes d’entendre Mylène Farmer au beau milieu d’une répétition, en train de discuter avec son équipe. Dans ce poste, on entend l’interprète de « Devant soi » dire à un collaborateur « Non je me retourne comme ça, et je marche, et hop je commence à marcher plus vite. Je m’envole. Je fais ce que je veux ».

Il faut savoir que la célèbre chanteuse s’est déjà produite à neuf reprises à Paris La Défense Arena, durant le mois de juin 2019. Mylène Farmer y avait interprété les titres de son dernier album intitulé « Désobéissance ». Elle avait également interprété les plus grands tubes de son répertoire dans ce grand Colisée. Au total, près de 235 000 spectateurs ont pu assister à ces concerts absolument uniques.

Autrefois mannequin et toujours aussi célèbre, Mylène Farmer était autrefois une incontournable figure dans le défilé Haute Couture de Jean Paul Gaultier. Artiste sur le bout des doigts, la star de 59 ans a su toucher en profondeur son public durant les neuf représentations d’un show démesuré qu’elle avait donné. Ces concerts furent tellement appréciés qu’ils furent diffusés au cinéma ainsi qu’à la télévision sur W9 et en CD et DVD/Blu-ray. Toutefois, le mot « ultime » ne signifie-t-il pas qu’il s’agit de la dernière représentation de l’icône qui souhaite mettre définitivement fin à sa carrière ?