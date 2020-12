Nabilla ’affiche entièrement voilée, les fans sont très étonnés !

L’ancienne candidate de téléréalité et son mari Thomas, sont installés aux émirats arabes unis depuis 2019. Les deux tourtereaux semblent avoir pris les habitudes locales si on s’en tient à la photo qui a été publiée sur son compte Instagram.

Nabilla et Thomas en tenue traditionnelle à Dubaï

Nabilla et Thomas filent le parfait amour depuis qu’ils se sont mariés en 2019. Le couple a décidé de se rendre à la plus grande mosquée de Dubaï pour visiter ce lieu sacré. Pour y accéder, les parents du petit Milann se sont parés de voile. Plusieurs anciens candidats de téléréalité française auraient décidé d’aller vivre à Dubaï après leur participation à ces émissions. Ces derniers se sont tournés vers d’autres projets. Après Nabilla, ce fut au tour de Julien Tanti, Manon Marsault, Jessica Thivenin et Thibault Garcia d’aller également s’installer aux émirats arabes unis.

Celle qui a récemment posé en couverture du magazine ELLE déclarait que sa décision d’aller vivre dans cette partie du monde consistait à offrir un cadre idéal à son fils. Elle disait ne pas être en sécurité dans la capitale française où le climat serait devenu délétère lors d’un entretien avec TV Mag. Le célèbre couple s’était offert une magnifique villa équipée d’une piscine et tout ce dont ils avaient besoin pour être heureux. Depuis lors, l’ancienne candidate de téléréalité partage régulièrement des photos d’elle avec son mari et leur fils. Alors que Thomas Vergara et Nabilla ont déjà passé un an aux émirats arabes unis, ils se sentent désormais chez eux.

Nabilla Benattia voilée lors d’une visite à la mosquée d’Abou Dabi

Les parents du petit Milann ont voulu en savoir plus sur cette magnifique ville qui les a accueillis en 2019. Les deux amoureux ont changé de look pour la circonstance d’autant plus qu’il s’agit de la plus grande mosquée de Dubaï. Il faut dire que ce lieu vaut un véritable détour au regard du nombre de touristes qu’il accueille tous les ans. Puisqu’il s’agit d’un lieu sacré, Thomas et Nabilla ne pouvaient pas s’y rendre en tenues légères, susceptibles de dévoiler certaines parties du corps. L’ancienne candidate des Anges s’est voilée tout en arborant des vêtements traditionnels. Les internautes n’ont pas manqué de souligner qu’elle est resplendissante dans cette tenue.

La photo qui a été publié sur la toile montre Nabilla Benattia dans une magnifique étoffe au motif doré avec son mari. Pour son respect à la tradition, la jeune femme a décidé de mettre un voile alors que Thomas s’est affiché avec un couvre-chef. Alors que les deux tourtereaux s’aiment comme au premier jour, la jeune femme qui trouvait le look de son mari parfait, n’a pas hésité à lui faire une belle déclaration d’amour. Celle qui nage dans le bonheur actuellement après avoir posé dans le célèbre magazine ELLE, a publié plusieurs photos sur son compte Instagram et les internautes se sont lancé dans les commentaires. Ces derniers ont félicité le couple qui est sublime dans sa tenue traditionnelle.

Nabilla est impliquée dans un conflit qui oppose Jessica Thivenin et Manon Marsault après la publication d’un enregistrement qui fait polémique. L’épouse de Julien Tanti est accusée d’avoir clashé la mère de Maylone et d’autres pensent plutôt qu’il s’agirait de la voix de la femme de Thomas Vergara. Il y a quelques semaines, la candidate emblématique des Anges s’est affichée dans une tenue ultra moulante et n’avait laissé aucun de ses fans indifférents. Alors que les internautes sont habitués à la voir dans des tenues légères, ces derniers ont été surpris de découvrir sa récente photo où elle est voilée.