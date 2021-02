Nabilla pourrait avoir de nouveau des ennuis avec la justice : ce patron de boîte de nuit l’accuse d’avoir volé 5000 euros

Alors que tout pourrait porter à croire que les ennuis judiciaires de la star de télé-réalité Nabilla sont bien loin derrière elle, cela pourrait bien être tout le contraire si l’on en croit les déclarations assez choquantes que l’on a pu lire dernièrement dans les médias. Il semblerait en effet que Nabilla, la star de la télé-réalité, soit encore une nouvelle fois dans la tourmente avec des accusations très graves que l’on a pu apprendre ces dernières heures.

Bien que la jeune femme soit désormais une jeune maman accomplie à qui tout semble réussir dans la vie, personne n’aurait pu être en mesure de penser que celle-ci allait pouvoir être au cœur d’un nouveau scandale assez impressionnant, c’est le moins que l’on puisse dire.

On a notamment pu entendre une prise de parole qui pourrait être une vraie catastrophe pour elle s’il se trouve que les faits dont elle est accusée sont bel et bien vrais. Mais heureusement, la jeune star de la télé-réalité est aujourd’hui bien loin de tous ces problèmes étant assez détachée de ce milieu difficile à vivre pour certaines personnes en particulier.

Malheureusement, si les faits dont on l’accuse vont jusqu’au bout, cela pourrait être une très grosse catastrophe pour la jeune femme qui ne communique plus habituellement sur ses déboires avec la justice française.

Et la personne qui accuse Nabilla de lui avoir volé de l’argent semble bien décidée à récupérer son dû, comme vous allez pouvoir le découvrir avec les déclarations fracassantes que l’on a pu découvrir récemment dans la presse…

Nabilla dans la tourmente : une sombre histoire d’argent refait surface et cela pourrait lui coûter très cher…

C’est encore une fois la star de la télé-réalité Nabilla qui est au coeur d’un nouveau scandale, et celui-ci est assez inquiétant pour elle si les faits sont bel et bien vrais. En effet, la mère du jeune Milann a été accusée de faits très graves dont elle pourrait bientôt devoir répondre devant la justice française.

C’est dans le magazine Star Mag que l’on a pu apprendre cette nouvelle plutôt dingue concernant une boîte de nuit dans le Havre nommée K’liente. Il y a tout juste quelques jours, son ex-manager l’a directement accusé sur les réseaux sociaux et des millions d’internautes ont pu ainsi être témoins de ces faits qui sont très graves s’ils sont bel et bien vrais.

L’histoire remonte maintenant à 2014, soit un peu plus de 5 ans, et à l’époque la star de la télé-réalité Nabilla avait déjà eu des problèmes avec la justice à cause d’un faits divers avec son compagnon dont tout le monde se souvient encore aujourd’hui.

La justice a été saisie : Nabilla devra-t-elle rembourser les 5000 euros qu’on lui réclame depuis plusieurs années ?

Devant assurer une prestation qu’elle n’a pas pu donner à l’époque, bien qu’une somme importante lui ait été versée, il semblerait qu’elle n’ait pas assurée sa prestation dans une boîte de nuit.

Une attaque en justice a donc eu lieu, et d’ailleurs comme on a pu le lire dans la presse, celle-ci aurait été en défaveur de Nabilla qui devrait donc payer cette somme assez importante. Malheureusement, pour le moment les 5000 euros n’auraient pas encore été reglés !