Nabilla Benattia annonce une nouvelle à ses fans… Son frère Tarek Benattia a eu son premier enfant !

Tarek est en effet le frère de la starlette de télé-réalité Nabilla Benattia. Très heureuse de la naissance de son neveu, Nabilla annonce la nouvelle sur les réseaux sociaux.

La famille Benattia est en liesse, et pour cause, la naissance du bébé de Tarek et de Camélia. Enfin une bonne nouvelle durant cette période de crise sanitaire. En effet, depuis un moment, le frère de Nabilla et son épouse sont devenus de plus en plus rares sur les réseaux sociaux. Cela intriguait leurs fans qui ne cessaient de se demander les raisons de cette soudaine discrétion. Même Nabilla avait été submergée de questions. Elle a donc décidé de prendre la parole ce 12 novembre et c’est sur Snapchat qu’elle a annoncé la venue au monde de son neveu. Nabilla avait l’air d’être au comble du bonheur. On peut bien dire qu’il y a de quoi, car ce bébé est aussi le cousin de son fils Milann…

Le message de Nabilla pour ses fans

Bonne nouvelle ! Nabilla Benattia a un petit neveu, le fils de son frère Tarek. Curieusement, la nouvelle n’a pas été annoncée par le couple lui-même, mais par la star des réseaux sociaux. « Oui, il est bien né ! Tout va bien. Je n’ai pas pu vous donner trop de détails avec la Covid et tout ça » avait commencé la compagne de Thomas Vergara. Elle a ensuite continué ses propos en révélant que plusieurs personnes dont sa mère et celle de Camélia n’ont pas encore vu le nouveau-né.

Avec la crise sanitaire, il y a évidemment des règles à respecter et cela rend les choses beaucoup plus protocolaires. Cependant, Nabilla a eu la chance de voir le bébé la veille du jour où elle a annoncé la nouvelle. Pour la jeune maman, cette rencontre avec son neveu était un moment magique. Elle aurait aimé que son fils Milann puisse rencontrer son petit cousin, mais ils vont devoir attendre que les nouveaux parents rentrent à leur domicile pour leur rendre visite.

Si la mère de Milann a devancé Tarek Benattia et sa femme en annonçant la naissance du bébé, elle a tout de même précisé qu’elle laissera le soin aux parents de dévoiler eux-mêmes le prénom de leur bébé. Visiblement, la jeune femme est encore émue par le bonheur qu’incarne l’arrivée de cet enfant. « Il est magnifique, trop beau, c’est un truc de fou. Je suis trop contente. J’espère pouvoir le revoir aujourd’hui ou plus tard quand ils seront sortis de l’hôpital », avait-elle ajouté sur Snapchat.

Tarek et Camélia, très heureux à l’idée de devenir parents

Le 31 mai dernier, Tarek Benattia et son épouse avaient annoncé sur Instagram qu’ils attendaient un bébé. Ils avaient même posté des photos de l’échographie. Les deux conjoints ont rédigé chacun un message qu’ils ont posté sur leur compte Instagram respectif. Le jeune homme exprimait son empressement à devenir père.

Quant à Camélia, elle a évoqué leurs quatre années de vie commune, leur mariage et leur déménagement pour ‘’l’autre bout du monde’’. « Nous sommes heureux de vous annoncer que nous attendons notre premier enfant » avait-elle écrit entre autres dans sa publication. Quelques mois plus tard, ils sont au comble du bonheur et le bébé tant attendu est enfin arrivé. On souhaite une belle vie de parents au couple.