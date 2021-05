Nabilla Benattia fait une annonce fracassante, elle va réaliser un partenariat inédit avec Amazon Prime Vidéo

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des révélations assez dingues en ce qui concerne Nabilla Benattia, la star de la téléréalité. En effet, la jeune femme na pas arrêté de faire parler depuis maintenant plusieurs années, et cela peut très bien se comprendre en prenant un peu de recul. Il faut dire que Nabilla Benattia a pu avoir un parcours assez atypique que personne ne peut se féliciter d’avoir eu dans le monde de la téléréalité à part elle. Concrètement, il y a aujourd’hui très peu de femmes qui peuvent se féliciter d’avoir eu un parcours aussi brillant en sortant d’une émission de téléréalité où on a pu la découvrir.

Depuis, il se trouve que Nabilla Benattia arrive à vivre une vie assez incroyable, et avec son compagnon Thomas Vergara, les fans de la jeune femme sont ravis de pouvoir suivre sa vie au quotidien. Mais récemment, c’est une très grosse annonce que l’on a pu entendre en exclusivité dans les médias, et on peut dire que cela devrait faire vraiment beaucoup de bruit et surprendre tous ses détracteurs…

Cela faisait de nombreux mois que les fans de Nabilla Benattia n’avaient qu’une hâte : ils veulent revoir leur star préférée dans une nouvelle émission inédite, et ils sont parfois lassés de ne pouvoir que suivre sa vie à travers les réseaux sociaux. Nabilla Benattia a donc pu décider de frapper un très gros coup sur la table, et cela risque de faire beaucoup de bruit, car c’est une grande première française et même au niveau du monde…

Nabilla se marie avec Thomas Vergara, un moment incroyable qu’elle a vécu

Tous les plus grands fans de Nabilla Benattia se souviennent encore exactement du fameux 7 mai de l’année 2019. À l’époque, il se trouve que Nabilla Benattia et Thomas Vergara se sont mariés dans la ville de Londres. Et on a donc pu comprendre qu’ils avaient pu se marier uniquement avec la présence de leurs mamans respectives. Mais si les deux tourtereaux ont pu se dire oui devant le maire de Londres, on devrait bientôt pouvoir voir d’autres images.

On peut en effet comprendre le besoin de Nabilla Benattia de vouloir fêter son mariage comme il se doit avec des invités. La jeune femme, qu’est désormais une vraie maman, a pu décider récemment de prendre une décision radicale qui risque de faire beaucoup de bruit. En effet, elle a décidé de se remarier à nouveau, mais quelque temps sous certaines conditions : son mariage sera tout simplement diffusé en exclusivité sur Amazon Prime Vidéo.

Nabilla Benattia fait une grosse annonce, les fans sont nombreux à s’abonner !

D’ici à quelque temps, comme on a pu le retrouver en exclusivité sur la radio Europe 1, il se trouve que l’on va donc pouvoir bientôt pouvoir voir en exclusivité toutes les coulisses de l’événement qui devrait être assez énorme.

On sait en effet que Nabilla Benattia ne fait jamais les choses à moitié, et par conséquent avec ce partenariat assez étonnant entre la jeune femme et la plateforme de streaming, cela devrait faire un très gros carton ! Les fans ont d’ores et déjà été nombreux à vouloir s’abonner à la plateforme de streaming d’Amazon !