Nabilla Benattia heureuse : son fils Milann a effectué ses premiers pas devant la caméra !

Des parents fiers de leur fils

Les premiers pas d’un enfant surviennent généralement entre son 10e et son 18e mois. Il s’agit d’un évènement que tout parent attend avec impatience. La petite famille de Nabilla Benattia et Thomas Vergara est récemment passée par cette étape jubilatoire. En effet, le 1er septembre 2020, une date mémorable pour ce couple d’ex-candidats des Anges 5, leur petit garçon de 10 mois a effectué ses premiers pas.

Cela s’est passé sous les yeux émerveillés de ses parents. Milann a finalement réussi à se déplacer tout seul en tâtonnant après maintes tentatives et chutes. Ses parents l’ont aidé en se servant d’objets qui attirent ses yeux et qu’ils mettaient à une certaine distance de ce dernier. Après plusieurs tentatives, Milann réussit petit à petit à se stabiliser sur ses petites jambes qui commencent à bien supporter son poids. « Mon amour sait marcher, bravo ! Tu es le meilleur ! » s’est exclamée de bonheur la jeune maman de Milann qui l’a aussitôt prise dans ses bras.

À part les yeux attentifs des jeunes parents qui se sont délectés à la vue de ce merveilleux spectacle, il y a également l’œil de la caméra qui n’a rien raté. C’est ainsi que le couple a pu immortaliser ce grand moment. Ils se sont empressés de partager la vidéo sur les réseaux sociaux afin d’en faire part à leurs fans.

Le père, visiblement très ému et fier, jubile en s’exprimant avec ces mots : « Hier, il a fait un spectacle, il marchait tout le temps. Nous sommes très fiers de toi ». Très actifs sur les réseaux sociaux, Nabilla Benattia et Thomas Vergara devront sans nul doute publier encore plus de vidéos pour montrer à quel point leur petit bout de choux progresse dans ses pas.

Milann aura d’ici peu un cousin

À cet exploit de Milann s’ajoute un autre fait marquant pour la famille de Nabilla. On a récemment appris qu’elle allait devenir tata. En effet, Camelia qui n’est autre que la femme de son frère Tarek Benattia attend un enfant. Le couple a d’ailleurs confirmé cette bonne nouvelle dans une publication vidéo sur les réseaux sociaux le dimanche 30 août dernier. Quand le frère de Nabilla a appris qu’il allait devenir le père d’un petit garçon, il a fondu en larmes, fou de joie.

Bien évidemment, Nabilla Benattia et Thomas Vergara se réjouissent également de cette nouvelle. En effet, ce futur cousin de Milann sera sûrement très proche de lui, étant donné que la différence d’âge entre les deux garçons est minime. Ainsi, en étant à peu près dans la même tranche d’âge, ils pourront jouer ensemble, devenir de grands amis, partager les mêmes centres d’intérêt, aller dans la même école, etc. Thomas et Nabilla voient très loin, surtout que leur couple a traversé récemment une épreuve très difficile.

En effet, pendant une partie de la période de confinement, Thomas faisait une lourde confidence selon laquelle lui et Nabilla ne se croisaient pas quand bien même ils habitaient sous le même toit. Un scénario qui laissait entrevoir que le couple était sérieusement en difficulté. Ce qui a alarmé leurs fans. Ces derniers se sont empressés de leur demander ce qui n’allait pas. Toutefois, le pire a été évité. C’est ainsi que quelques temps plus tard, le couple a annoncé leur réconciliation, au grand soulagement de leurs fans.

Aujourd’hui, avec tous ces moments de bonheur que la petite famille est en train de vivre, on imagine que les liens se resserrent et l’avenir promet d’être radieux pour eux. Thomas, Nabilla et Milann, une belle affiche qui est et qui sera sans conteste toujours dans le cœur de beaucoup d’internautes.