Nabilla choque les internautes après les images de son réveillon avec Maeva Ghennam et Manon Marsault !

Alors que nous venons tout juste de rentrer dans une nouvelle année, Nabilla n’a pas tardé à faire parler d’elle avec une photo qui fait la polémique où elle est en compagnie de Maeva Ghennam et Manon Marsault : un réveillon polémique que ses fans n’ont pas apprécié !

Nabilla est en froid avec certains de ses fans qui sont bien trop insistants avec elle dans la rue !

Il y a tout juste quelques jours, alors que nous venons tous de vivre des fêtes de Noël difficiles pour certaines à cause de la crise sanitaire du coronavirus, Nabilla a poussé un véritable coup de gueule contre sa communauté. En effet, nous devons encore tous faire des efforts pour lutter efficacement contre la COVID19, notamment en respectant les gestes barrières. Cela passe par le fait de porter des masques, mais également par la distanciation sociale et l’évitement des embrassades même avec nos proches.

Nabilla semble bien l’avoir compris et a reproché sur les réseaux sociaux à ses fans d’avoir parfois une attitude qui n’était pas du tout “COVID-friendly” ! En effet, comme elle l’a rapporté, certaines personnes n’hésitent pas à lui demander de retirer son masque pour prendre des photos avec elle dans la rue, alors que nous sommes en pleine pandémie. Par ailleurs, Nabilla avait publiquement diffusé une photo d’elle, de son compagnon Thomas Vergara, et de son fils Milann né en octobre 2019 avant la crise, aux côtés de sa grand-mère Livia qui vit actuellement en Suisse.

Elle s’était justifiée de ne pas vouloir prendre de photos avec sa communauté parce qu’elle voulait tout simplement pouvoir continuer à voir sa grand-mère, avec qui elle a des affinités particulières comme on a pu le voir dans le passé et notamment dans ses passages télévisés. Pour autant, son attitude est contradictoire si on regarde les clichés du réveillon de Nabilla : certains de ses fans sont furieux en voyant les images !

Nabilla passe le réveillon avec Maeva Ghennam et Manon Marsault : sa communauté est plus divisée que jamais !

En cette nouvelle année 2021, Nabilla est encore une fois au cœur de la polémique après le réveillon du 31 décembre qu’elle semble avoir passé entre amis. On a ainsi pu la voir profiter de Dubaï sur les réseaux sociaux, aux côtés de Maeva Ghennam et Manon Marsault notamment. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les réactions des internautes ne se sont pas faites attendre.

En effet, sur les quelques clichés que l’on a pu voir sur les différents profils Instagram des stars de la télé-réalité, tout le monde pourra constater que les gestes barrières ne sont pas présents, et par conséquents certains fans de la première heure n’ont pas hésité à le reprocher à Nabilla qui n’a pas d’attitude responsable selon eux. Par ailleurs, on pourrait penser que c’est en totale contradiction avec le gros coup de gueule que l’ancienne star de télé-réalité a poussé il y a tout juste quelques jours, où elle affirmait ne pas vouloir prendre le risque de tuer sa grand-mère.

Quant à d’autres, ils ont tenu à souligner la ressemblance frappante entre Nabilla et Manon Marsault qui se ressemblent vraiment sur les photos que l’on a pu voir. Pour le moment, les anciennes candidates ont préféré ne pas réagir à toutes les remarques négatives qu’elles ont pu voir sur les réseaux sociaux, préférant les ignorer.