Nabilla : elle quitte Los Angeles et publie une superbe photo qui va affoler les internautes !

Rares sont les stars de téléréalité qui n’aiment pas partager leurs vies privées sur les réseaux sociaux. En tout cas, Nabilla Bennatia ne fait pas exception à la règle. Elle a pour habitude de partager sa vie privée, et ce, pour le plus grand bonheur de ses abonnés.

Une magnifique photo d’au revoir pour Nabilla

Sur son compte Insragram, on la découvre ainsi. Cependant, ce n’est pas seulement elle, car des photos de Milann, son fils, y figurent aussi. D’ailleurs, celui-ci est déjà une célébrité au niveau des réseaux sociaux.

On peut également citer les photos d’elles avec son mari Thomas Vergara.

Pour rappel, Nabilla et sa famille viennent de passer quelques semaines à Los Angeles. Elle y était notamment pour subir une chirurgie de la poitrine. L’opération terminée, elle a pu profiter du reste de son séjour pour se reposer et prendre quelques vacances. D’ailleurs, on a pu remarquer à quel point elle aime cette ville puisqu’elle était très enthousiaste lorsqu’elle s’est exprimée à son sujet.

Durant ce séjour, elle avait pour habitude de partager assez régulièrement ses photos. Malheureusement, cela est maintenant terminé. En effet, elle vient récemment de quitter Los Angeles. Pour marquer son départ et dire au revoir à cette ville qu’elle adore, elle publie une photo sur Instagram.

On la voit ainsi magnifique sur la photo. Elle y est notamment vêtue d’un short bleu et d’un t-shirt noir, avec des cheveux lisses. On remarquait également une belle rue remplie de palmiers à l’arrière-plan. « Bye Bye LA » a-t-elle écrit, en accompagnement de la photo. À noter que sa photo a eu près de 250 000 likes et 1500 commentaires.

Et comme on s’y attendait, les internautes sont sous le charme

Comme d’habitude, cette dernière a eu un grand succès. En effet, ses abonnés n’ont pas pu s’empêcher de la complimenter. « Une bombe », « Sublime » ou encore « Ohhh désolée que tu doives quitter LA avec ta petite famille en tout cas tu es magnifique » pouvait-on lire en commentaires. Les internautes ont été visiblement sous le charme.

En tant que célébrité, Nabilla aime particulièrement soigner son apparence. Elle fait toujours l’effort de montrer une bonne image au public.

Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que Nabilla a autant de succès dans la publication de ses photos. Par exemple, il y a quelques jours, elle avait également fait le buzz en publiant une série de photos, à Los Angeles toujours. Cette fois-ci, c’est avec un changement de coiffure qu’on l’avait remarquée. En effet, elle avait remplacé son habituelle crinière lisse par une crinière intégralement bouclée. On la voyait ainsi très jolie avec ses cheveux bouclés. C’est ce que s es abonnés ont, en tout cas pensés. D’ailleurs, certaines de ces photos ont eu près de 300 000 likes. De plus, les commentaires qui ont suivi n’ont fait que complimenter la belle coiffure de Nabilla.

Le séjour à Los Angeles terminé, c’est peut être une toute histoire à laquelle Nabilla et son mari vont faire face au retour. En effet, il semblerait que Jazz et Laurent Correia viennent de porter plainte contre Nabilla et sa famille. Il est bien connu que Nabilla et Jazz Correia sont en guerre ouverte. D’ailleurs, elles ne ratent jamais l’occasion de se lancer des piques sur les réseaux sociaux. Les affaires ont pris une autre tournure cependant. Dans le but de montrer que Jazz et son mari n’étaient que des locataires d’une assez somptueuse villa à Dubaï, Nabilla aurait ainsi procédé à la falsification de documents immobiliers. Et ce serait ainsi l’objet de la plainte.