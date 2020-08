Nabilla : elle révèle qu’un nouveau bébé est à venir sur Twitter ! Une très bonne nouvelle pour ses fans !

Selon la courte publication qu’elle a faite le mardi 4 août 2020, l’ex-star des télé-réalités faisait connaître qu’il y aura bientôt un nouveau-né dans sa famille. Elle partage donc sa joie de pouvoir devenir « Tata » et surtout d’en connaître le sexe à l’avance.

De tristes nouvelles sur ses comptes récemment

Aux anges depuis la naissance de son fils Milann, Nabilla ne manque aucun instant de donnée des nouvelles de ce dernier. D’ailleurs, il en publie les photos de façon très fréquentes. L’influenceuse aura tout de même rendu un peu affligés certains de ses fans avec des nouvelles qui ne sont pas vraiment joyeuses ces dernières semaines. En effet, elle se retrouve dans l’obligation de faire des opérations mammaires afin de remplacer ses prothèses abimées.

Cela s’explique par les montées de lait en raison de son état actuel. Ses prothèses se sont donc abimées et nécessitent un changement ou des ajustements. C’est d’ailleurs pour cette cause que le couple désormais installé à Dubaï cherchait récemment de nouveaux locaux aux États-Unis. Ce qui n’a pas manqué de susciter des réactions au niveau des internautes. Beaucoup parmi eux ont pensé que Nabilla et son compagnon allaient s’installer pour de bon.

Pourtant, ce séjour déjà entamé ne durera en réalité qu’un seul. Ce qui permet en ce moment à Nabilla de se faire opérer. Elle a d’ailleurs fait savoir dans l’une de ses stories sur Instagram qu’elle ressentait énormément de douleurs. Ses fans étaient donc loin de penser que la Star allait leur donner une bonne nouvelle. Ce qui n’a pas tardé à arriver le mardi dernier sur son compte Twitter.

Son frère Tarek Bennatia va bientôt devenir Papa

« Je vais être tata et je connais le sexe !!! Je suis trop ému » peut-on lire dans sa publication. En réalité, Nabilla parlait de son frère Tarek Benattia qui est sur le point d’avoir son premier enfant avec sa compagne Camélia. En couple avec cette dernière depuis 4 années, le frère de Nabilla va enfin devenir Papa pour la première fois. Il l’a d’ailleurs fait savoir lui-même dans une publication. Dans celle-ci, il montrait une photo de sa femme et lui, ainsi que d’une échographie.

Je vais être tata et je connais le sexe !!! Je suis trop émue 🥰🥰🥰🥰🥰🥰 — Nabilla Vergara (@Nabilla) August 4, 2020

L’influenceuse franco-suisse n’a donc pas pu cacher son émotion et sa grande joie face à la nouvelle. Elle a tout de même choisi de ne pas révéler le sexe de l’enfant. Il faudra donc attendre quelques mois pour connaître cela. Pour le moment, les internautes n’ont pas perdu du temps à entrer dans des paris. Pour certaines personnes le premier enfant, sera surement un garçon. Un avis que d’autres ne partagent pas.

Je suis sur c’est un garçon 👦,en tout cas InshAllah il arrive en bonne santé c’est l’essentiel — soso soso (@sososos54059536) August 4, 2020

Il faut noter que, depuis un bout de temps le coule Tarek et Camélia réside également à Dubaï comme Nabilla. Il est donc facile d’imagine l’ancienne actrice de télé-réalité dans son rôle de « Tata ». Elle, qui montre clairement son attachement aux enfants. Surtout, lorsqu’il est question de sa famille.

Nabilla est le premier fan de son enfant

S’il y a bien une chose à retenir des publications de Nabilla depuis plusieurs mois, c’est qu’elle n’a d’yeux que pour son Milann. L’influenceuse ne rate pas une seule occasion de partager des photos son fils. Désormais âgé de 10 mois, l’enfant est déjà une véritable star des réseaux sociaux.

Ses clichés inondent carrément les comptes de sa mère, mais également ceux de son père. Il est facile de percevoir tout l’amour dont profite le nouveau-né et surtout du temps que lui consacre Nabilla. Milann affiche dans ces photos un visage très souriant la plupart du temps.