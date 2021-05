Nabilla émue aux larmes, ce projet qui lui tenait à cœur a finalement abouti et le résultat est spectaculaire

Il se trouve que depuis des années maintenant, Nabilla n’a pas arrêté de faire parler d’elle, et le moins que l’on puisse dire, c’est que son succès est complètement mérité après avoir passé des années dans l’ombre sans que personne n’entende parler d’elle. Il faut dire qu’après une première expérience à la télévision qui aura été très remarquée, personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à ce que la jeune femme réussisse à avoir un parcours aussi remarquable, c’est le moins que l’on puisse dire.

À l’heure où les plus grandes stars de la téléréalité peuvent parfois être dans la tourmente, comme on a pu le voir encore récemment avec Loana qui a pu vivre ces derniers mois des moments assez terribles, ce n’est pas du tout le ça pour Nabilla Vergara qui a pu montrer une fois de plus qu’elle était bel et bien prête à pourvoir à mettre le feu sur les réseaux sociaux. En effet, la jeune femme n’a vraiment pas froid aux yeux, et elle a pu le montrer a plusieurs reprises avec des prises de paroles très remarquées sur les réseaux sociaux.

Mais cela était sans compter sur son franc-parler légendaire, où Nabilla n’hésite clairement pas à prendre la parole et à être le plus naturel possible, contrairement à d’autres stars de la téléréalité qui ont quant à elle une activité totalement calculée. D’ailleurs, cela a pu être très reproché à certaines d’entre elles récemment.

Nabilla se prépare à dévoiler un nouveau projet qui aura mis des semaines à aboutir

C’est il y a tout juste quelques jours que l’on aurait pu apprendre ainsi le nouveau projet de Nabilla, et on peut dire que celui-ci aurait pu faire parler de lui pendant longtemps s’il n’avait pas été tenu secret. En effet, on savait depuis longtemps que Nabilla préparait un projet tenu secret et même assez confidentiel, mais personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer une seule seconde l’ampleur de ce dernier.

Alors que la France est en train de vivre une fin de la crise sanitaire ces derniers jours, il se trouve que de plus en plus de français peuvent récemment enfin tourner la page en se faisant vacciner, et ils vont donc peut-être pouvoir en profiter pour pouvoir voir le nouveau projet de Nabilla qui a été dévoilé sur les réseaux sociaux. Avec un tel projet, on peut clairement dire que Nabilla Vergara a frappé très fort et va pouvoir profiter d’une nouvelle notoriété assez incroyable. En effet, il se trouve que la jeune femme a pu enfin avoir contre toute attente une véritable statue à son effigie, ce que personne n’attendait !

Nabilla immortalisée dans une statue magnifique, elle est émue aux larmes

C’est donc sur les réseaux sociaux que l’on a pu voir la réaction exclusive de Nabilla Vergara en découvrant une statue à son effigie. Sur cette dernière, on peut voir ainsi qu’elle est en train de faire son célèbre « allô » qui l’a rendu connue de tous.

S’il y a quelques années, personne n’aurait pu penser que Nabilla allait pouvoir être célèbre grâce à son simple geste, elle est aujourd’hui une figure mythique de la téléréalité, et on devrait même bientôt la voir dans un programme exclusif avec Amazon Prime Vidéo !