Nabilla En boite de nuit à Gims à Dubaï ! Elle a essayée un pas de danse qui n’était pas du gout du rappeur apparemment …

Il faut se rappeler que la jeune femme a accouché il y a quelques mois d’un petit Milann et en cas de port de prothèses mammaires, cela peut poser problème. Nabilla a donc de nombreux amis et vous pouvez découvrir parmi eux Maître Gims qui a fait l’objet d’un documentaire sur Netflix.

Un séjour médical à Los Angeles

En effet, dame nature, en cas de survenue de bébé, a tendance à reprendre ses droits et n’en a que faire de l’esthétique.

Mais comme si cela ne suffisait pas, la jeune femme a été victime de complications post-opératoires qui l’ont contraintes à retourner à nouveau aux Etats-Unis pour se faire soigner. Mais aujourd’hui la starlette semble aller mieux.

En tout cas, elle a passé une folle nuit dans une boite dubaïote avec des amis. Celle qui était convalescente depuis peu semble avoir réglé ses soucis de santé. Par contre, si elle est bien revenue dans son pays de résidence, elle n’a pas pu réintégrer sa maison. En effet, les deux tourtereaux ont décidé de rénover leur maison. Ils se sont donc installés provisoirement dans une autre belle villa de ce petit émirat décidément très prisé par la jet-set.

Une première partie de soirée consacrée au football

Nabilla et Thomas avaient des invités. En effet, le couple est ami avec Gims et sa femme DemDem. Or, les deux hommes sont des fans de football. Il ne fallait donc pas rater la finale de la League des champions qui opposait le PSG au Bayern Munich. Bien entendu les deux hommes ont supporté le PSG jusqu’au bout, les deux compères ayant forcément envie que la coupe fasse un détour par le PSG. Mais malheureusement l’issue du match n’a pas été celle espérée par les deux hommes. Mais bon, le club allemand a remporté la compétition. Certes les deux couples ont été déçus, mais il ne faut pas se laisser abattre pour autant. Les quatre amis ont donc décidé de finir la soirée en boite. La suite c’est Gims qui l’a publié sur sa story Instagram.

Des pas de danse un peu hésitants

C’est vêtue d’un pantalon en cuir noir et d’un haut à motifs noirs et blancs que la jeune maman s’est rendue dans un établissement de nuit avec ses acolytes du soir. Mais la belle avait aussi chaussé des talons aiguilles vertigineux. Toujours est-il que les pas de danse étaient un peu hésitants. Cela n’a d’ailleurs pas échappé à Gims, rigolard, qui a fait profiter ses followers de la soirée. Et Gims y va de bon coeur. On voit Nabilla enchaîner des pas de danse très hésitants. Il est fort probable que la jeune convalescente avait encore du mal à marcher avec des stilletos. Et du coup, le glamour auquel nous avait habitué la jeune femme en a pris un coup.

Elle se fait chambrer par Gims sur Instagram

D’ailleurs Gims l’avait bien remarqué puisqu’il s’en amuse. C’est ainsi qu’il décrit la chorégraphie chancelante de la jeune maman « un pas bien particulier que seul cet individu semble maîtriser » . Mais le rappeur est bien décidé à chambrer la starlette puisqu’il rajoute « nous allons tenter de le suivre pour connaitre ses réelles motivations. Un peu merle moqueur, le rappeur ? En fait Gims a fini par poster une photo de la ravissante jeune femme, assise sur une banquette, un verre à la main et un grand sourire au lèvres. Elle était visiblement ravie de faire le show avec le mari de son amie DemDem, pour le plus grand bonheur de ses fans, heureux que ses ennuis de santé soient enfin derrière elle.