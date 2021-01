Nabilla en larmes : elle partage des difficultés insurmontables qu’elle a pu vivre avec Thomas Vergara !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la star de télé-réalité Nabilla n’a pas froid aux yeux : on a pu la découvrir pousser de véritables coups de gueule contre une partie de ses fans récemment, mais aujourd’hui elle est revenue sur son histoire avec son compagnon Thomas Vergara, et plus précisément sur toutes les difficultés que le couple a pu traverser…

Nabilla et Thomas Vergara : une vie tourmentée et difficile à Dubaï avec les autres stars de la télé-réalité !

Si le jeune couple est parti s’installer à Dubaï récemment, ce n’est certainement pas un hasard ! En effet, on retrouve également d’autres stars de la télé-réalité qui sont venues également s’installer là bas, où tous les couples semblent mener des vies de rêves. Malheureusement, dans la réalité, cela peut être parfois très différent comme on a pu le voir encore récemment.

Bien que Nabilla et Thomas Vergara semblent couler des jours heureux, on sait qu’il y a parfois des moments plus difficiles que d’autres. On se souvient notamment de la difficulté qu’avait eu le couple à vivre ensemble lors du premier confinement, où ils estiment ne pas avoir assez de liberté, alors qu’ils étaient trop proches l’un de l’autre. Récemment, c’est une autre difficulté avec laquelle a dû vivre le couple, et non des moindres : la crise du coronavirus qui s’est invité lors de leur réveillon !

Je vais mourrir regardez comment Nabilla envoie des piques à jazz pic.twitter.com/w60dEMpxTP — xoxo 🐝 (@rs_inaa) December 21, 2020

En effet, alors que Nabilla affirmait auprès de ses fans qu’elle faisait tout le nécessaire pour se protéger contre la COVID19 afin de pouvoir rendre visite à sa grand-mère qui est très appréciée par le public, cela n’avait pas du tout plus à ses fans ! Certains étaient très remontés, et la tension est même montée d’un cran lorsque l’on a pu apprendre sur les réseaux sociaux que Nabilla et Thomas Vergara avaient décidé de passer le réveillon du 31 décembre avec d’autres stars de la télé-réalité comme Manon Tanti.

Malheureusement, la nouvelle est tombée et a choqué tous les fans de Nabilla : la jeune femme a été diagnostiquée positive à la COVID19, et par conséquent tous les invités ont dû faire le test et se mettre à l’isolement : est-ce la raison des dernières discordes dans le couple entre Nabilla et Thomas Vergara ?

Nabilla : elle balance tout sur son couple, des moments très difficiles à vivre entre elle et Thomas Vergara !

Comme on le sait tous, tous les couples ont malheureusement des hauts et des bas, et il peut être parfois d’ailleurs très difficile de surmonter certaines situations qui paraissent complètement intenables dans certains cas de figure. Dans des couples où l’homme et la femme ont des caractères très forts l’un et l’autre, il n’est pas rare de voir des séparations brutales survenir du jour au lendemain, quand ce ne sont pas des actes irréparables qui sont commis…

C’est hier soir sur Snapchat que la jeune femme est revenue sur tout ce qui a pu la tracasser dernièrement : un moment unique où ses fans se sont retrouvés complètement sous le choc. Dans un message bouleversant où elle témoigne des difficultés difficiles à vivre pour elle et son compagnon, elle affirme que selon elle tout est surmontable dans un couple tant que le respect et la sincérité sont présents.

En évoquant même des problèmes que « les gens ne savent pas« , selon ses propres termes, même avec les larmes aux yeux la jeune femme estime qu’elle fait une équipe « indestructible » avec son compagnon aujourd’hui !