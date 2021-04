Nabilla : en mini culotte échancrée avec son jean déboutonné, elle fait fureur sur les réseaux !

Si certaines photos de Nabilla sont appréciées, d’autres peuvent être rapidement pointées du doigt comme vous pouvez le découvrir sur le site de Femme actuelle.

En effet, les commentaires ont parfois été négatifs à propos de ce cliché sur lequel vous découvrez une tenue streetwear de la jeune maman.

Un crop top, un jean déboutonné et une culotte apparente

Il n’en fallait pas plus pour que les internautes partagent quelques commentaires peu élogieux. Ce n’est pas la première fois qu’une de ses tenues fait couler de l’encre, mais les internautes ne peuvent pas s’empêcher de critiquer à maintes reprises tous les choix vestimentaires de la jeune maman du petit Milann.

Si certains fans ont apprécié la tenue, d’autres par contre n’ont pas hésité à la tacler violemment sur les réseaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla)

Vous pouvez donc découvrir un crop top, il s’agit d’une pièce tendance que les femmes n’hésitent pas à porter au printemps .

. Le jean est déboutonné et même retrousser au niveau de la ceinture pour un effet streetwear sympathique.

La culotte de Nabilla est aussi apparente tout en étant trop échancrée pour certains internautes.

L’ensemble de la tenue a été sublimé avec notamment un foulard qui reprend le même style et il s’est glissé dans les cheveux. Nabilla a également tendance à répondre à ces rageux notamment via son compte SnapChat puisqu’elle est parfois la cible de critiques plus ou moins violentes. Vous vous souvenez sans doute de l’affaire du sac à main offert par Thomas Vergara, son époux et père de son petit garçon.

Le streetwear revient en force dans la mode

Si vous cherchez des pièces qui sont à la pointe de la mode, sachez que vous devez piocher dans le monde du streetwear puisque ces vêtements sont tendances. Le crop top est un produit très recherché par les femmes, mais la tenue de Nabilla est aussi une association inconditionnelle. Certes, vous pourrez fermer le jean pour que votre culotte ne soit pas apparente, mais c’est parfaitement la tenue streetwear qui semble se dévoiler en 2021.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla)



Il suffit de regarder les boutiques spécialisées pour constater que les vêtements un peu plus amples et cocooning se dévoilent de plus en plus. Cela est visible depuis le début de la crise sanitaire puisque les femmes cherchent des pièces décontractées.

Comme vous le savez, le ramadan a commandé depuis plusieurs jours, mais Nabilla n’a jamais voulu évoquer la religion. En effet, à maintes reprises, elle a pu être interpellée pour savoir si elle suivait ou non cette tradition, mais elle a toujours précisé que cela concernant sa vie privée. Dans tous les cas, les internautes n’ont pas hésité à critiquer une photo qu’elle a eu l’occasion de poster sur son compte Instagram.

Nabilla critiquée pour cette photo où sa culotte dépasse

Certaines personnes n’ont pas hésité à révéler que, pendant le ramadan, ces clichés n’étaient pas forcément les plus intéressants et les mieux placés. Les personnes qui sont en mesure de la suivre lui auraient demandé via les commentaires de respecter la communauté musulmane susceptible de la suivre au fil des jours.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla)

La tenue critiquée est toutefois dans l’air du temps puisqu’elle s’inscrit parfaitement dans le concept streetwear qui connaît un franc succès chez les femmes .

. Vous avez un crop top avec des manches longues qu’elle semble avoir retroussées pour dévoiler les bras.

Le pantalon est légèrement retroussé au niveau de la ceinture et déboutonné, cela permet de dévoiler une partie de sa culotte très échancrée.

Si des commentaires négatifs ont pu être postés, d’autres, beaucoup plus élogieux, ont également été dévoilés sur son compte Instagram.

Nabilla est très active sur les réseaux sociaux

Depuis sa participation à sa première émission de télévision, Nabilla a fait du chemin en multipliant les projets notamment pour Amazon ou encore en développant sa propre marque de cosmétiques. Il y a quelques jours, les médias ont également pu s’affoler puisque Nabilla avait révélé qu’elle quittait Dubaï avec sa petite famille. Elle a été contrainte de justifier les propos en précisant qu’ils cherchaient une maison secondaire du côté de Los Angeles, mais que leur maison restait à Dubaï puisqu’elle adore cette destination.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla)



Sur les réseaux sociaux, Nabilla est très active, c’est surtout le cas sur SnapChat puisqu’elle partage de nombreux bons plans au même titre que son mari à savoir Thomas Vergara. Ensemble, ils ont eu un petit garçon et il est souvent aux côtés de ses parents sur son compte Instagram. Lors d’un reportage diffusé sur TF1 avec Nikos, Nabilla avait versé quelques larmes en évoquant la plus belle chose qui avait pu lui arriver ces dernières années à savoir la naissance de son petit garçon.