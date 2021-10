Nabilla et son fils Milann émerveillent la toile avec leurs photos d’Halloween !

Nabilla et son fils enflamment à nouveau la toile. La mère et le fils sont plus craquants que jamais. Ils se sont en réalité rendus à une fête d’Halloween organisée par la crèche. C’était un moment agréable que la jeune maman ne pouvait louper pour rien au monde.

Nabilla et Milann sublimes dans leur tenue d’Halloween

Nabilla a posté des clichés de son fils et elle sur son compte Instagram. Sur ces derniers, la jeune maman était déguisée en Cléopâtre et a pris majestueusement la pose avec son petit garçon. Ce dernier était particulièrement grimé en Jules César. Des tenues qui ont émerveillé les abonnés de l’influenceuse qui n’ont pas manqué de se manifester. Des compliments jaillissaient en abondance.

En effet, Nabilla Bernatti a accompagné son fils Milan âgé de 2 ans à une fête d’Halloween. L’événement a été spécialement organisé par la crèche du petit. Il faut dire que la mère et le fils y ont passé un agréable moment. Sur son compte Snapchat, elle s’exprime en toute quiétude.

Elle affirme « On est parti à la fête d’Halloween, c’est trop bien ». L’influence poursuit : « Thomas n’a pas pu venir. J’ai emmené mon fils, il est en plein kiff ». Elle précise également « Il y avait des spectacles, des stands où l’on devait faire des activités pour gagner des bonbons, pop-corn, de la barba papa ».

Tout compte fait, la belle Bernatti n’a pas fait les choses à moitié. Cela devient presqu’une habitude. Pour l’occasion de son petit garçon, la jeune maman arborait une sublime robe scintillante dorée et une perruque bien cadrée. Le maquillage était également une réussite totale.

Thomas Vergara absent à la fête d’Halloween organisée par la crèche de Milann

Le papa du petit Milann n’était pas présent à la fête d’Halloween puisqu’il est souffrant. Il est en réalité victime d’une intoxication alimentaire. Ce qui l’a contraint à être mis sous perfusion et aussi au repos pour un rétablissement plus rapide.

L’influenceuse affirme « On a retrouvé Thomas. Il va mieux, il est cloué au lit et sous antibiotiques ». Elle poursuit « Il n’a pas pu venir, on lui avait prévu un déguisement, mais tant pis ».

Nabilla et son compagnon, très amoureux

Depuis l’émission Les Anges 5 diffusée sur NRJ12 en 2013, les deux tourtereaux partagent pratiquement tout ensemble. Notamment leur carrière et leur vie de famille. Il faudrait notifier que leur relation a très souvent été à la fois houleuse et violente. En dépit de cela, le couple semble filer à présent le parfait amour. Par la même occasion, la jeune maman est devenue un excellent modèle de réussite au féminin.

Elle continue également d’être une source de motivation pour plus d’un, dans le milieu de la téléréalité. À la fois, influenceuse, entrepreneure, et aussi jeune maman, la belle Nabilla a plusieurs cordes à son arc. En plus, elle paraît entièrement comblée en tant que femme accomplie.