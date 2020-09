Nabilla et Thomas infectés par le coronavirus ? Milann leur aurait transmis le virus !

Nabilla et Thomas en alerte à cause de la maladie de Milann

Il se pourrait bien que Nabilla et Thomas aient contracté le COVID-19. Pour en avoir le cœur net, les époux et leur fils de 11 mois ont passé une deuxième fois des tests de dépistage du coronavirus. Ils devront recevoir les résultats d’ici peu. Toutefois, le jeune père est presque sûr que sa petite famille est infectée par le virus. S’il est ainsi certain, c’est parce que tous les symptômes qui sont apparus chez eux ces derniers jours tendent à le confirmer.

Quelques jours auparavant, Nabilla, Thomas et Milann ont déjà passé un test PCR. Ils ont dû le faire parce qu’ils avaient reçu chez eux un invité qui s’est avéré être un porteur du coronavirus. Dès que les époux ont su pour la personne, ils ont tout de suite procédés à la désinfection de leur lieu de résidence à Dubaï. Finalement, le couple avait conclu qu’il y avait plus de peur que de mal chez eux étant donné que quelques jours après, ils n’ont ressenti aucun symptôme du COVID-19.

Cependant, ces derniers jours, Nabilla et Thomas sont de nouveau en alerte. En effet, leur fils Milann est étrangement malade. Profondément inquiets, ils l’ont emmené chez le pédiatre le 21 septembre dernier. Apparemment, le petit garçon n’est pas aussi gravement malade qu’il en a l’air, rassure le médecin. Toutefois, pour ne plus demeurer dans le doute, la petite famille a préféré repasser des tests COVID-19.

Milann aurait transmis le virus à Nabilla et Thomas

Thomas s’est exprimé sur Snapchat ce mardi 22 septembre 2020. Dans une petite séquence vidéo, on aperçoit le jeune papa qui reçoit un infirmier venu spécialement chez eux pour leur faire passer des tests de dépistage du COVID-19. L’ancien candidat de télé-réalité a dit qu’il est fort probable qu’ils aient tous contracté le coronavirus. En effet, tous les symptômes qui caractérisent cette maladie sont apparus chez eux. « Nous sommes épuisés. Nous avons des courbatures, des maux de tête et nous sommes fiévreux », s’est exclamé le jeune papa devant la caméra tout en toussant. Ensuite, il explique que cela fait maintenant 15 jours que Milann est très malade. Il est certain que c’est ce dernier qui leur a transmis le virus à l’origine de tous les symptômes de ces derniers jours.

Pour ce qui est de Nabila, elle a également confirmé qu’elle ne va pas bien du tout. À cause de son état de santé très précaire ces temps-ci, la maman de Millan a même dû annuler une séance de shooting. De même que son mari, la jeune maman a également fait part de ce qu’elle a ressenti ces derniers jours. « Tous les symptômes du Covid-19 sont apparus chez moi : je tousse, j’ai mal à la gorge, j’ai de la fièvre et je ne me sens pas bien du tout », a dit la maman de Milann.

Pour l’heure, la petite famille de Nabilla n’a pas encore reçu les résultats des derniers tests qu’ils ont passés. Apparemment, il leur faut encore patienter 12 heures. Quoi qu’il en soit, s’ils ont réellement contracté le COVID-19, ils peuvent se considérer comme chanceux, car le virus est visiblement plus clément avec eux. En effet, jusqu’ici ils n’ont pas eu de symptômes très graves, alors que chez d’autres célébrités, ces symptômes se sont manifestés violemment au point que certains n’y ont pas survécu.