Nabilla et Thomas vegara en sortie à Dubaï !

Pour essayer de déstresser et de toujours rester fidèles à leurs abonnées, ils se lancent des défis, des clashs, des apparitions.

La tension ne fait qu’augmenter sur les réseaux sociaux. Découvrez dans cet article les aventures de Nabila et de Thomas vegara.

Thomas vegara et Nabila : le couple inséparable

En couple depuis plus de ces sept ans, les deux tourtereaux partagent sans doute le grand amour. Nabila fait la rencontre de Thomas Vegara sur le tournage de la cinquième saison de l’émission, les anges de la téléréalité. Depuis lors, ils sont devenus pratiquement inséparables. En couple depuis 2013, Nabila se marie en 2019 à Londres.

La sortie médiatisée des deux amoureux

En pleine période de confinement général, Nabila et Thomas, toujours inséparables, montrent l’exemple du couple parfait. Avec une sortie qui fait monter la tension sur snapchat, les deux stars n’ont pas hésité à afficher leur masque de protection.

Vendredi 10 avril, alors que le coronavirus ne cesse de faire des milliers de décès, les deux tourtereaux ont profité de leur journée. Heureusement, ils ont mis leur masque de protection, ce qui n’a pas du tout échappé à l’œil indiscret est internautes. La vidéo est disponible sur leur page snapchat que vous pouvez consulter.

Dubaï en confinement

Les chercheurs du centre pour la science et l’ingénierie des systèmes, on dénombre un effectif assez pléthorique de nombre de cas contaminé. En effet, on compte :

180 pays touchés,

1 605 548 de personne contaminée,

et plus de 95 808 personnes qui ont rendu l’âme.

Ces chiffres ne font qu’augmenter, mais cela n’empêche pas le jeune couple de profiter du soleil !

Raison de leur sortie

Il faut dire que le couple ne manque pas de cran et d’audace pour se mettre en pleine ville. Dubaï est en confinement, mais Nabila et Thomas vegara ont une bonne excuse pour sortir de chez eux. Selon leur publication sur les réseaux sociaux, les deux stars avaient envie d‘acheter de l’eau. Raison pas assez convaincante, mais quand même bien réfléchie. Le couple a donc partagé une vidéo sur snapchat. Bien que ces deux amoureux soient des stars de la téléréalité, ceux-ci se conforment aux restrictions en vigueur : le port de casque. Un bon exemple à suivre.

Nabila, ambiancer dans une chanson

S’il a bien une personne contente et folle de joie, c’est Nabila. On la voit danser avec son mari sur une chanson du moment. Cela faisait bien trop longtemps que ces abonnés ne l’ont plus vu sur piste de danse avec son mari. Ce geste ne fait qu’augmenter la notoriété du couple. La jeune maman revient en force ! Une bonne nouvelle pour les fans de Nabila parce que le couple était en dispute quelques jours auparavant

Nabila trop bordélique pour Thomas vegara

Bien que ces deux amours incarnent une bonne vie de couple, les stars de la téléréalité n’hésitent pas à confier leur problème personnel sur les réseaux sociaux. Nabila a mis ses fans en confidence il y a quelques jours. Elle disait s’être disputée avec son mari, car il ne supportait plus son côté trop bordélique. Thomas s’est mis à arranger le réfrigérateur pendant que sa femme se promenait dans le jardin.

Il faut avouer que cette sortie était dans l’intérêt des deux stars. Rester à la maison jour et nuit avec la même personne pourrait faire délirer parfois. Nabila a donc confié sur sa page que cette sortie lui a fait beaucoup de bien. Les fans de la jeune star n’ont pas caché à leur tour leur joie avec des commentaires de soutien et même des félicitations.