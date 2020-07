Nabilla exhibe son fils sur Instagram 

Elle a voulu partager l’un de ses meilleurs moments avec les internautes sur Instagram, qui ne sont pas restés indifférents à ses diverses publications.

Nabilla et son fils : une belle histoire

Nabilla, la jeune maman de 27 ans a publié plusieurs vidéos et photos de son fils Milann sur les réseaux sociaux. Voulant partager avec ses followers son quotidien ainsi que celle de son fils, sa story Instagram devient le centre de toutes les attentions.

Pour être aux petits soins de son fils, on peut dire que Nabilla donne tout ce qu’il faut. En effet, à travers les réseaux sociaux, elle montre qu’elle prête une attention particulière aux moindres désirs de son fils et qu’elle est heureuse de son récent rôle de mère. Par la même occasion, c’est une manière de rassurer ses followers sur le bien-être de l’enfant. Sur les images, on a la possibilité de voir le bébé en train de passer un moment unique de plaisir à l’intérieur de son bain. Nabilla ne cesse en effet de chérir son petit, ce qui nous offre un spectacle des plus mignons. La prise de bain est d’ailleurs l’un des moments de complicité entre les deux. On peut bien apercevoir que dans sa petite baignoire, Milann s’amuse et a l’air au comble du bonheur.

Le meilleur moment de la journée

Sur la vidéo que Nabilla a publiée sur Instagram, on peut l’entendre poser toutes sortes de questions, qui la rendaient fière d’être une mère. On peut remarquer des questions comme :

C’est qui ça ?

Qui est-ce qui est dans son bain ?

De quoi donner de belles images et rassurer les fans que tout va bien à la maison, surtout avec le confinement dû au Covid-19. Par ailleurs, la jeune femme explique ensuite que le bain constitue pratiquement le meilleur moment de la journée. Elle ajoute également :

Qu’il adore ça

Et qu’il n’a plus envie de sortir de son bain quand on l’y met

Qu’à chaque fois qu’elle essaie, il se met à pleurer.

Un moyen de ne pas s’ennuyer pendant le confinement

Nul n’est sans savoir qu’à l’heure actuelle, plusieurs mesures sont prises à cause de la pandémie du coronavirus. C’est ainsi que toute la population est contrainte de se confiner afin d’éviter tous les risques de contamination. En dehors de toucher la France, cette pandémie touche la majeure partie du globe. Ces mesures visent donc à stopper la progression à grande échelle du virus. Ainsi, avec l’interdiction de sortir ou d’effectuer des déplacements, le quotidien des Français devient de plus en plus difficile à supporter. Ils essaient tant bien que mal de trouver diverses occupations, en attendant la fin de la crise. Les séries, les jeux ou encore les émissions télévisées sont entre autres les divers moyens trouvés pour passer le temps.

Nabilla n’en fait certainement pas exception. Elle reste confinée avec son chéri Thomas Vergara, résidant tous les deux dans leur domicile à Dubaï. Toutefois, malgré le confinement le couple trouve de nombreuses occupations. C’est en cela que leur enfant Milann bénéficie des meilleurs soins de la part de ses parents.

Il est certain qu’avec un enfant de moins d’un an, l’ennui ne sera pas au rendez-vous pour la jeune influenceuse de 27 ans. La belle brune publie de façon fréquente des photos et des vidéos Instagram, dont le sujet principal est son fils. Elle en fait d’ailleurs de même sur son compte Snapchat. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le contenu de ses publications attendrit ses millions de followers. Ces derniers apprécient particulièrement lorsqu’elle poste des photos de sa famille.