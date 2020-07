Nabilla se fait encore remarquer avec un challenge incroyable !

Vous devez déjà la connaître, il s’agit de Nabilla Benattia. Dans cet article, nous vous parlerons de Nabilla et de sa récente vidéo qui affole Instagram.

Qui est Nabilla Benattia ?

Vous devez sans doute chercher à savoir qui est la véritable Nabilla. De son vrai nom Nabilla Leona Grange Benattia, elle est née le 5 février 1992 à Ambilly en Haute-Savoie. La vedette de téléréalité n’a pas qu’une seule activité principale. Elle est à la fois mannequin, styliste, chroniqueuse télévisuelle et actrice. Adolescente, elle voulait faire une carrière de mannequin. Cette vocation n’a pas véritablement porté ses fruits et elle s’est tournée vers les émissions de téléréalité.

En 2011, elle passe ainsi à l’écran. En 2013, elle participe à une émission Les Anges de la téléréalité pendant la saison 5. Au cours de cette émission, elle prononce une phrase mythique qui la rendra célèbre et fera d’elle une personnalité médiatique. Vous devez déjà connaître cette phrase : « Allô ! Non, mais allô quoi ! » Toutefois, Nabilla ne s’arrête pas en si bon parcours et enchaîne les émissions.

Nabilla Benattia a un garçon de presque 1 an qu’elle a eu avec son compagnon Thomas Vergara. Le 9 septembre 2014, elle a été arrêtée pour avoir poignardé son compagnon. Après avoir été mise en examen, elle est libérée quelques semaines plus tard. En mai 2016, elle a été condamnée à 6 mois de prison, mais elle fait tout pour ne pas retourner derrière les barreaux en trouvant un accord. Nabilla est apparue dans plus d’une émission de téléréalité :

En 2011 dans l’amour est aveugle 2 sur TF1

En 2012 dans Les Anges de la téléréalité : Club Hawaï sur NRJ 1

En 2013 dans Les Anges de la téléréalité 5 : Welcome to Florida sur NRJ 12

En 2013 dans Allô Nabilla — ma famille en Californie sur NRJ 12

En 2014 dans Les Anges de la téléréalité 6 : Les Retrouvailles sur NRJ 12

En 2014 dans Allô Nabilla — En famille à Paris sur NRJ 12

En 2014 dans Allô Nabilla — En famille à Tokyo sur NRJ 12

En 2014 dans Allô Nabilla — Nos fiançailles à Marrakech sur NRJ 12

En 2016 dans Les Anges 8 (apparition) sur NRJ 12

En 2017 dans Les Incroyables Aventures de Nabilla et Thomas en Australie sur NRJ 12

Elle est aussi apparue dans des films, des clips et des publicités. Nabilla Benattia a fait quatre publications. Il s’agit de :

Allô ! Non, mais allô quoi !

Nabilla Benattia 2014 Calendar.

Trop vite.

Nabilla Benattia est inclassable.

Cette femme pleine d’énergie est très active sur les réseaux sociaux. C’est à travers Instagram qu’elle a affolé la toile avec une vidéo incroyable.

Nabilla ne cessera jamais de surprendre ses fans

Nabilla n’attend pas toujours le moment adéquat pour étonner ses fans. Elle se démarque des autres candidats de téléréalité grâce à son humour. Elle sait ce que ses fans aiment et le fait pour qu’ils apprécient ses posts. La compagne de Thomas Vergara prend du plaisir à amuser ses abonnés. En décembre dernier à son domicile à Dubaï, elle reçoit Camille Lellouche.

Avec cette dernière, elle fait une vidéo très amusante pour susciter une nouvelle fois l’admiration de ses abonnés. Déguisées pour l’occasion, les deux amies ont repris la chanson aristocrate de Heuss l’enfoiré. Au moment du refrain, toutes les deux se renfrognent la mine afin de trouver « le moulage »

Nabilla Benattia enflamme Instagram avec sa vidéo

Avec le Coronavirus qui sévit, personne ne prend le risque de sortir. Tout le monde est contraint au confinement. La vedette de téléréalité Nabilla est aussi confinée chez elle pendant que sa vidéo postée sur Instagram fait le buzz. Ses abonnés essaient de gérer leur confinement en se régalant avec la vidéo. Ils se déguisent et imitent Nabilla Benattia dans sa vidéo.

Vous pouvez remarquer qu’ils n’ont pas perdu de temps avec ce nouveau challenge et ils s’en sortent très bien. Vous pouvez voir à travers les vidéos des déguisements des abonnés un engouement incroyable pour le post de Nabilla. Certains ont mis des talons et une robe. D’autres ont mis plusieurs sacs dans l’intention de s’amuser et d’imiter leur candidate de téléréalité préférée. Depuis chez elle, en regardant les vidéos des internautes, Nabilla se réjouit de cette prouesse. Le Moulaga Challenge a amusé les fans.