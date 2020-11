Nabilla : La célèbre influenceuse fait découvrir à ses fans la maison de ses rêves à Miami !

Elle tombe sur cette magnifique demeure complètement à l’improviste, lors d’une balade en bateau dans la ville.

Comme à son habitude, Nabilla s’est offert un petit voyage détente pour reprendre des couleurs et profiter de la vie. Cette fois ci, elle part avec sa petite famille, puisqu’elle est désormais mère d’un petit garçon. C’est donc avec Thomas et leur fils que Nabilla a pu découvrir la ville de Miami ce jeudi 29 octobre. Elle ne s’attendait certainement pas à découvrir sur place une magnifique maison qui se trouve être la réplique exacte de la maison de ses rêves.

Le voyage de Nabilla à Miami

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 31 Oct. 2020 à 10 :53 PDT

En cette fin d’année 2020, les stars sont nombreuses à s’offrir des moments de détente seul ou avec leurs proches, dans les plus belles villes du monde. Il faut dire que malgré la crise du Covid-19, les déplacements restent possibles, tant que certaines conditions et règles d’hygiènes sont respectées. L’influenceuse Nabilla a donc pu s’offrir un petit voyage dans la ville de Miami avec Thomas Vergara et leur fils Milann. Une fois sur place, le couple a profité d’une balade tranquille sur un bateau pour découvrir la ville.

C’est donc lors de cette balade que de manière inattendue, Nabilla a découvert la maison dans laquelle elle rêve d’habiter. Elle n’a pas hésité à la prendre en photo pour la poster sur les réseaux sociaux. Alors si vous faites partie de ses abonnés sur Instagram, vous avez sans doute vu le post passer. Elle a publié la photo avec une légende qui disait : « Dream House ».

Vous savez certainement que le couple possède déjà une demeure à Los Angeles. Eh bien il semblerait qu’il soit sur le point d’investir également à Miami. Une chose est certaine, si le projet devait se concrétiser, vous serez les premiers informés, car la jeune influenceuse ne manque pas de partager tous les détails croustillants de sa vie avec ses fidèles abonnés.

Une belle déclaration de Nabilla à son chéri

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 28 Oct. 2020 à 2 :04 PDT

Après le post de cette photo où l’on peut voir la maison de ses rêves, Nabilla a tenu à faire une petite déclaration d’amour à son chéri Thomas Vergara. Qu’il vous souvienne, le couple s’est rencontré sur le tournage de l’émission de télé réalité les Anges à Miami. C’était il y a 8 ans, mais Nabilla s’en rappelle comme si c’était hier. Elle poste donc deux photos de son couple à Miami, avec en légende : « 8 ans plus tard … Là où tout a commencé #Miami #TDS ».

Suite à cette belle déclaration, les fans du couple et de Nabilla en particulier n’ont pas manqué de rédiger des commentaires aussi adorables les uns que les autres. Entre autres choses vous pourrez voir : « mon couple préféré de télé réalité », « Thomas et Nabilla sont trop beaux ensemble », « personne ne pensait que ce couple pourrait tenir, bravo à vous », et bien d’autres encore.

Vous pouvez faire un tour sur le compte le compte officiel de Nabilla sur Instagram pour découvrir ce post. Vous pourrez ainsi le commenter pour témoigner votre soutien au couple ou simplement découvrir les nombreux commentaires très touchants de leurs fans. Vous pourrez également en profiter pour découvrir la photo de cette maison qui a fait craquer Nabilla. Qui sait, elle nous en fera peut-être faire la visite d’ici les semaines à venir.