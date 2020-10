Nabilla : la jeune maman offre un luxueux anniversaire à son petit Milann !

Ses parents sont aux anges et lui ont organisé une incroyable célébration. Plusieurs célébrités étaient de la partie.

Nabilla Benattia chérit son fils Milann de tout son cœur. Il y a un an, ce dernier faisait son entrée dans la vie de la jeune femme et a changé son quotidien pour le meilleur. C’est pour marquer cette date unique qu’elle a organisé un anniversaire impressionnant avec un décor des plus sublimes. La surprise était au rendez-vous. La jeune maman a même publié un tendre message sur son compte Twitter et qui a ému ses followers. Évidemment, son mari était de la partie. Pour rien au monde Thomas Vergara ne manquerait l’anniversaire de son fils. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une fête grandiose en l’honneur de Milann

Nabilla Benattia et Thomas Vergara n’ont pas lésiné sur les moyens pour l’anniversaire de Milann. La fête était belle et les invités étaient tirés à quatre épingles. Pour l’occasion, Nabilla et son époux ont misé sur l’originalité en optant pour le thème du safari. La salle de fête était sublimée par un décor des plus incroyables. Il y avait partout des peluches d’immenses animaux de la jungle. On pouvait y voir des lions, des jaguars, des zèbres, etc.

Le petit Milann semblait adorer ce qu’il voyait autour de lui puisqu’il s’est amusé à danser avec des girafes. Nabilla et Thomas Vergara ont également pensé à faire venir ses héros préférés : Buzz l’éclair et la souris Jerry. Ces derniers ont fait leur apparition juste au milieu des invités et ont rempli de joie le cœur du petit garçon. Un petit tour de magie ? Pourquoi pas ! Les parents ont aussi invité un magicien qui a fait quelques tours de cartes pour divertir les personnes présentes.

D’autres personnes à la fête d’anniversaire de Milann

Pour célébrer ce jour spécial, les familles du couple avaient marqué leur présence. Les mères de Nabilla et de Thomas Vergara sont venues pour passer du temps avec leur petit-fils. Ce fut certainement une agréable surprise pour Nabilla de voir son oncle Tarek accompagné de sa femme Camélia qui est enceinte d’un petit garçon.

Il n’y avait pas que la famille à la fête de Milann. Les amis du couple ont également fait acte de présence. Il y avait notamment d’autres stars de télé-réalité comme Amélie Neten, Maeva Ghennam ainsi que le couple Julien et Manon Tanti accompagné de leur fils Tiago. Toutes ces marques d’affection ont certainement fait plaisir à Nabilla et son époux.

Une année de joie et de bonheur

On se souvient encore que le 11 octobre de l’année dernière, Nabilla Benattia et son époux Thomas Vergara annonçaient au public la venue au monde de leur tout premier bébé. Les deux amoureux qui se sont mis ensemble grâce à leur participation à une émission de télé-réalité n’ont pas manqué de partager chaque étape de la grossesse avec leurs fans. Ces derniers ont eu le plaisir de voir le ventre de Nabilla s’arrondir au fur à mesure que les mois passaient.

Dès la naissance du petit, les parents se sont mis en quatre pour lui offrir le meilleur : vêtements luxueux, vie de rêve, etc. c’est surtout à cause de Milann que les deux parents ont décidé de s’installer aux Emirates Arabes Unis, et plus précisément à Dubaï. Lors d’un entretien avec Paris match, le jeune papa, Thomas Vergara avait déclaré que c’est pour donner une excellente éducation et pour protéger son fils du monde de la drogue et de l’alcool qu’ils s’y sont installés.