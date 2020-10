Nabilla : la star de télé réalité pose en couverture du magazine ELLE ! Incroyable !

Nabilla est sans doute l’une des candidates les plus populaires de la téléréalité française. Ayant décidé d’aller s’installer à Dubaï comme la plupart de ses amis, elle vient de réaliser l’un de ses rêves.

Nabilla annonce une grande nouvelle à ses fans

La célèbre candidate de la téléréalité aurait décidé de se tourner vers d’autres projets après ses différentes participations dans les émissions de téléréalité. Marié avec Thomas Vergara, les deux tourtereaux vivent aux Emirats Arabe Unis. Le couple a vécu des moments d’épreuves il y a quelques mois suite au coronavirus d’autant plus que les deux conjoints présentaient des symptômes après avoir accepté d’héberger un ami qui avait été testé positif au covid-19. Heureusement pour le couple, leur test s’était avéré négatif. Une étape de leur vie qui reste derrière eux à présent.

Déterminée à réussir dans sa nouvelle carrière d’influenceuse, Nabilla a été ravis d’annoncer une bonne nouvelle à ses fans. C’était avec beaucoup d’émotion que la jeune femme faisait savoir à ses admirateurs qu’elle est en couverture du magazine ELLE. C’est sur son compte Instagram que la mère du petit Milann a publié la couverture du magazine où on peut l’apercevoir. Elle a posé dans une robe imbibée de la marque Dolce & Gabbana, souriante avec les cheveux défaits. En légende de cette photo, elle a écrit « Sooooo Happy ! Voici enfin la couverture dont je vous parlais depuis des semaines. Je suis tellement fière d’avoir eu cette opportunité, je remercie toutes les équipes ». Après un long moment d’attente, Nabilla voit enfin son rêve se réaliser. La femme de Thomas Vergara nage actuellement dans le bonheur. Une nouvelle qui n’a laissé personne indifférent, on peut apercevoir dans les commentaires, la réaction de plusieurs proches de Nabilla qui l’ont félicité sans oublier ses millions de fans.

Nabilla en couverture de ELLE, la joie de son papa

Le fait pour l’ancienne candidate de téléréalité, désormais installée à Dubaï comme Thibault Garcia, Jessica Thivenin, Julien Tanti, Maddy et bien d’autres, d’être en couverture de ce magazine, représente une nouvelle page qui s’ouvre dans sa vie. Elle a récemment été victime d’un petit malaise après avoir fait une apparition inquiétante sur les réseaux sociaux où on pouvait la voir toute pâle et perfusée. Il faut dire que cette bonne nouvelle semble arranger plusieurs choses dans la vie de la jeune femme. En effet, cette dernière n’a jamais manqué de se confier sur sa relation très tendue avec son père. Le papa de Nabilla a toujours eu une forte réticence à l’égard de la carrière qu’aurait choisie cette dernière. Elle faisait des confidences sur son enfance et ses rapports avec son père en 2013. Toutefois, les choses semblent s’améliorer depuis qu’elle aurait mis un terme à sa participation à la téléréalité ainsi que lors de la naissance de Miliann. Elle avait été félicitée par son papa suite à la naissance de son fils.

Ce lundi 12 octobre, la jeune influenceuse aurait reçu des messages de félicitation de Khoutir Benattia après avoir posé en couverture du magazine ELLE. Son père n’a pas caché sa satisfaction à l’égard de cette réussite. Nabilla est très comblée et flattée pour cette marque d’affection qu’elle n’a pas manqué de souligner sur les réseaux sociaux. Nabilla et Jazz Correia, autrefois très proches, se sont livré à une guerre sur la toile depuis quelques mois. Après l’annonce de sa nouvelle réussite, les internautes qui n’hésitent pas à attiser les conflits entre les deux anciennes candidates, se sont empressés de dire que la rivale de la femme de Thomas Vergara serait jalouse de son projet. Selon ces derniers, Jazz Correia ne supporte pas le fait que son ancienne amie soit en couverture de ELLE Arabia.