Nabilla : le combo culotte échancrée et jean déboutonné ne semble pas passer

Si certaines photos de Nabilla sont appréciées, d’autres peuvent être rapidement pointées du doigt comme vous pouvez le découvrir sur le site de Femme actuelle. En effet, les commentaires ont parfois été négatifs à propos de ce cliché sur lequel vous découvrez une tenue streetwear de la jeune maman.

Un crop top, un jean déboutonné et une culotte apparente

Il n’en fallait pas plus pour que les internautes partagent quelques commentaires peu élogieux. Ce n’est pas la première fois qu’une de ses tenues fait couler de l’encre, mais les internautes ne peuvent pas s’empêcher de critiquer à maintes reprises tous les choix vestimentaires. Si certains fans ont apprécié la tenue, d’autres par contre n’ont pas hésité à la tacler.

Vous pouvez donc découvrir un crop top, il s’agit d’une pièce tendance que les femmes n’hésitent pas à porter au printemps .

. Le jean est déboutonné et même retrousser au niveau de la ceinture pour un effet streetwear sympathique.

La culotte de Nabilla est aussi apparente tout en étant trop échancrée pour certains internautes.

L’ensemble de la tenue a été sublimé avec notamment un foulard qui reprend le même style et il s’est glissé dans les cheveux. Nabilla a également tendance à répondre à ces rageux notamment via son compte SnapChat puisqu’elle est parfois la cible de critiques plus ou moins violentes. Vous vous souvenez sans doute de l’affaire du sac à main offert par Thomas Vergara, son époux et père de son petit garçon.

Le streetwear revient en force dans la mode

Si vous cherchez des pièces qui sont à la pointe de la mode, sachez que vous devez piocher dans le monde du streetwear puisque ces vêtements sont tendances. Le crop top est un produit très recherché par les femmes, mais la tenue de Nabilla est aussi une association inconditionnelle. Certes, vous pourrez fermer le jean pour que votre culotte ne soit pas apparente, mais c’est parfaitement la tenue streetwear qui semble se dévoiler en 2021.

Il suffit de regarder les boutiques spécialisées pour constater que les vêtements un peu plus amples et cocooning se dévoilent de plus en plus. Cela est visible depuis le début de la crise sanitaire puisque les femmes cherchent des pièces décontractées.