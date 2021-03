Nabilla : les rumeurs d’une seconde grossesse, les internautes sont interpellés par une photo

Que ce soit avec son chéri Thomas Vergara ou son petit garçon, sa marque de cosmétiques, ses projets professionnels, Nabilla n’hésite pas à donner de ses nouvelles très régulièrement. Elle peut alors renforcer sa communauté et les fans n’hésitent pas à la suivre au quotidien. Dernièrement, vous avez pu la découvrir sur TF1 puisque Nikos Alliagas lui proposait de revenir sur les faits les plus importants de sa vie. Toutefois, c’est un cliché qui semble interpeller les internautes et ils se demandent si Nabilla ne serait pas enceinte.

Milann aura-t-il un petit frère ou une petite soeur ?

Dans le monde de la télé-réalité, plusieurs candidats ont eu l’occasion d’accueillir un enfant au cours de ces dernières années. Thibault Garcia et Jessica Thivenin par exemple ont pu découvrir la seconde grossesse de la jeune femme pendant le tournage des Marseillais à Dubaï. De ce fait, les internautes se demandent si Nabilla pourrait accueillir un autre enfant dans les prochains mois. Si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu constater que le petit Milann était toute sa vie.

Lors de son passage à TF1, Nabilla n’a pas pu retenir ses larmes lorsque la vidéo évoque son accouchement .

. Ses confidences ont été très touchantes alors que Magali Berdah et Thomas Vergara se retrouvaient en coulisse.

Vous pouvez donc la découvrir sur son compte Instagram avec une robe à fleurs et les rumeurs ont rapidement pris de l’ampleur.

Ils ont été nombreux à lui demander si elle attendait un second enfant et si Milann se préparait à avoir une petite soeur ou un petit frère. Le 2 mars dernier, Nabilla a publié via ses stories d’autres clichés et certains ont pu alimenter la rumeur. En effet, il semble que la jeune femme dévoile un ventre arrondi, mais il faut prendre toutes les spéculations avec la plus grande prudence, car Nabilla ne semble pas avoir confirmé ou non ces rumeurs de grossesse.

Toutefois, il est aussi difficile de savoir si le fameux cliché repéré par Voici a été pris ces derniers jours ou s’il est lié à la naissance de Milann. Ce ne serait pas la première fois qu’elle poste des photos de ce genre avec un brin de nostalgie.

Nabilla multiplie les Unes de magazines prestigieux

Généralement, Nabilla est très active sur SnapChat puisqu’elle peut aussi vous proposer quelques codes promo notamment pour vous aider à acheter des produits à moindre coût. Elle est aussi au rendez-vous sur Instagram et ce sera l’occasion de découvrir les dernières Unes qu’elle a pu réaliser. En effet, après Elle, elle a pu poser pour Vogue Ukraine et elle a également partagé sa fierté par rapport à ce projet professionnel. Alors qu’elle était de passage à Paris, vous avez aussi pu constater que Nabilla était devenue une vraie femme d’affaires.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla)



Nabilla a également pu attirer le regard des fans avec une photo très sympathique en mode Kris Vergara. Vêtue d’un pantalon avec un imprimé léopard, un haut noir légèrement transparent et une perruque beaucoup plus courte, elle a clairement fait sensation. Vous pourrez également retrouver toutes les photos issues des shooting qu’elle peut réaliser. Nabilla a l’art de poser avec élégance et de multiplier à la fois les tenues, mais également les coupes de cheveux.

Vous pourrez bien sûr la retrouver aux côtés de son petit garçon qui fait le bonheur du couple depuis plus d’un an désormais alors que cet enfant fêtera ses deux ans à la fin de l’année.