Nabilla : très lourde intervention chirurgicale qui l’empêche de s’occuper de son fils ! Elle s’est confiée aux internautes !

Nabilla a pu, malgré l’épidémie de la COVID-19, se rendre aux États-Unis, à Los Angeles plus précisément.

On imagine bien que la jeune maman fera très attention au pays de Donald Trump qui souffre actuellement énormément de la crise sanitaire, critique. Si l’ancienne star de télé-réalité s’y trouve, c’est qu’elle se rend dans une clinique pour subir une opération lourde, qui l’empêchera de porter son fils pendant quelque temps.

Elle s’est confiée aux internautes, comme elle en a l’habitude.

Les implants mammaires de Nabilla ont été endommagés

Depuis le 23 juillet dernier, Nabilla, Thomas et Milann se trouvent donc à Los Angeles. La jeune femme a rendez-vous pour se faire opérer au niveau de la poitrine. Mais tous ceux qui espèrent voir la jeune maman arborer une poitrine aussi généreuse que par le passé peuvent d’ors et déjà être déçus : » je ne changerai pas la taille » dit-elle.

Il ne s’agit pas en effet de se refaire la poitrine pour le plaisir, mais tout simplement parce que ses implants ont été endommagés par les montées de lait. C’est donc une raison à proprement parler médicale qui oblige la jeune femme à subir une opération qui avait été douloureuse, comme elle s’en rappelle :

» Je pense que je vais avoir un peu mal, mais j’ai déjà fait cette opération il y a bientôt dix ans. J’avais eu mal mais bon je n’ai pas le choix, c’est une raison médicale. Il n’y a rien qui va changer dans ma poitrine, ça va juste être un peu gonflé au début mais après ça dégonfle, donc voilà après je vais me reposer « .

Nabilla a tout prévu pour s’occuper de son fils !

Consciente que cette opération va la conduire à plusieurs jours d’alitement et de repos, la jeune femme a tout prévu pour que son fils soit entre de bonnes mains. » J’ai prévu une nanny » explique-t-elle, avant de rajouter: » C’est une amie de ma mère de Genève qui habite ici, parce que je ne pourrai pas porter mon fils, avec l’opération « .

En effet, il ne s’agit pas d’une simple petite opération, Nabilla ignore même si elle pourra se lever après le passage au bloc opératoire. Et si Thomas sera évidemment présent, elle a préféré prendre les devants : » Son papa est là mais, si jamais, j’ai quand même prévu quelqu’un pour qu’il ne manque de rien. Je vais quand même subir une lourde opération « .

On espère pour elle qu’elle se remettra vite sur pieds et qu’elle pourra rapidement reprendre son fils dans les bras, elle qui est si proche de lui.

Nabilla enceinte de son deuxième enfant ?

Le fait que Nabilla fasse cette opération nous fait penser que la rumeur circulant autour d’une possible nouvelle grossesse ne serait pas fondée. Il faut reconnaître qu’elle part de quasiment rien. En effet, la jeune femme a partagé une photo sur les réseaux sociaux où on la voit se tenir très légèrement le ventre. En légende, elle a commenté » Baby Girl « .

Il n’en fallait pas plus pour que les internautes spéculent, se demandant si elle ne parlait pas d’un futur deuxième enfant (et non d’elle). La jeune femme n’a pas réagit à cette rumeur (elle ne peut décemment pas infirmer ou confirmer chaque rumeur qui court à son sujet) et s’est contentée de publier par la suite une nouvelle photo, cette fois-ci accompagnée de Milann.

On découvre le petit bébé avec sa mère dans l’avion qui les conduit à Los Angeles. Elle indique que Milann a » été adorable » pendant le long vol entre Dubaï (ville où ils habitent) et Los Angeles. On pourra s’étonner de voir qu’elle ne porte pas de masque, mais on imagine qu’elle l’a enlevé quelques secondes pour les besoins de la photo.

Tout semble en tout cas aller pour le mieux pour la petite famille. Nabilla doit avoir hâte de se faire opérer pour profiter au mieux par la suite de la ville, de son mari et de son bébé. On se doute qu’elle ne manquera pas de partager avec les internautes sur son état de santé à la suite de cette nouvelle opération.