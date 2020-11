Nabilla : Opérer d’urgence lors d’un voyage en Ukraine dans un établissement haut de gamme, son conjoint Thomas toujours à son chevet !

Thomas, son mari, était présent à ses côtés pour la soutenir et lui témoigner son affection.

Comme à son habitude, Nabilla raconte tous les détails de sa vie à ses fidèles abonnés. Elle nous fait donc savoir à travers les réseaux sociaux, qu’elle doit subir une intervention chirurgicale dans un établissement en Ukraine. Elle souhaite en effet faire disparaître la cicatrice laissée par la césarienne qu’elle a subie il y a quelques mois. C’est ainsi que le 16 novembre dernier, elle arrive en Ukraine accompagnée de Thomas, qui s’est montré particulièrement attentionné envers sa dulcinée.

Nabilla raconte les détails de son opération

Pour retrouver son corps parfait, Nabilla a pris la décision de se faire opérer afin de faire disparaître la cicatrice laissée par sa césarienne. Elle doit donc se séparer de son fils quelques jours, le temps d’en finir avec cette procédure. C’est un établissement luxueux situé en Ukraine qu’elle choisit pour sa chirurgie. Thomas son mari l’accompagne, afin de la soutenir comme il se doit en étant présent à ses côtés.

Lorsqu’elle parle de cette intervention sur les réseaux, Nabilla s’amuse à dire qu’elle compte subir une opération pour se faire refaire les yeux, les fesses et le cerveau, afin d’être plus intelligente. Toutefois, ses fidèles fans qui suivent régulièrement ses posts savent de quoi il en retourne. Pour rappel, lors de la naissance de son fils Milann, Nabilla n’a pas été en mesure d’accoucher par voie basse, en raison de quelques complications.



Alors pour sa santé et celle de son bébé, les médecins ont préconisé le recours à la césarienne. Par conséquent, depuis l’accouchement, la jeune femme gardait cette cicatrice. De nombreux fans se demandaient sans doute pourquoi vouloir la faire disparaître. Eh bien pour leur répondre, Thomas explique qu’au fil du temps, certaines cicatrices deviennent inconfortables et tiraillent la peau. C’est donc avant tout pour son bien-être que la jeune maman souhaite subir cette opération.

Le couple a pris soin de choisir les meilleurs de la profession, et c’est ainsi qu’ils ont trouvé le docteur Maxim Ivanchuk, à Kiev en Ukraine. L’établissement est vraiment haut de gamme, car depuis son arrivée à l’aéroport, Nabilla a été prise en charge et traitée comme une reine. Elle est ravie du traitement qui lui a été accordé et raconte que tout était parfait.

Nabilla pourrait bientôt rentrer chez elle

L’intervention de Nabilla s’est très bien passée, et la jeune maman se porte déjà à merveille. Il est vrai que juste après l’opération, elle se réveille dans un certain brouillard à cause de l’anesthésie. Toutefois, Thomas s’est montré très prévenant et vraiment attentionné, ce qui lui a permis de se remettre assez rapidement. C’est d’ailleurs lui qui se charge de donner des nouvelles de son épouse sur les réseaux sociaux.

Nabilla est restée en observation deux jours après son intervention. Par la suite, elle a pu sortir de l’hôpital. Elle doit normalement y retourner ce 19 novembre, pour un dernier contrôle. Elle pourra en profiter pour récupérer le magnifique bouquet de rose que son époux lui avait offert à son réveil après l’opération. Le couple devrait donc pouvoir rentrer à Dubaï auprès de leur fils d’ici quelques jours.

Ils ne manqueront pas d’informer leurs fans sur l’évolution de la situation après ce contrôle post-opératoire.